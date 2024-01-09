إصابة شاب واعتقال فلسطيني ونجله من رام الله

إصابة شاب واعتقال فلسطيني ونجله من رام الله
التاريخ
1/9/2024 12:14:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي، فيما اعتقل اثنان آخران، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام الاحتلال مدينة رام الله، فيما اعتقل الفلسطيني ماجد حسن، ونجله محمد من حي عين مصباح بالمدينة.
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