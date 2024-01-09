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إصابة شاب واعتقال فلسطيني ونجله من رام الله

1/9/2024 12:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي، فيما اعتقل اثنان آخران، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله.


وأفادت مصادر بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام الاحتلال مدينة رام الله، فيما اعتقل الفلسطيني ماجد حسن، ونجله محمد من حي عين مصباح بالمدينة.


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