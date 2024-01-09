ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا، بينهم مصاب في حالة حرجة.
وقال المتحدث في تصريح، اليوم الثلاثاء،"يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".
ومازالت التفاصيل المتعلقة بتوقيت الانفجار وكيفية حدوثه ما زالت غير واضحة بعد.
MENAFN09012024000208011052ID1107698303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.