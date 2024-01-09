ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا، بينهم مصاب في حالة حرجة.



وقال المتحدث في تصريح، اليوم الثلاثاء،"يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".



ومازالت التفاصيل المتعلقة بتوقيت الانفجار وكيفية حدوثه ما زالت غير واضحة بعد.

