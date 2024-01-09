زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل الفلبين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفلبين.



وضرب الزلزال على عمق 70 كلم وعلى بعد نحو مئة كلم إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلا أنه لم يطلق تحذيرا من وقوع تسونامي وفق النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد البحري، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

