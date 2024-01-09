زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل الفلبين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفلبين.
وضرب الزلزال على عمق 70 كلم وعلى بعد نحو مئة كلم إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلا أنه لم يطلق تحذيرا من وقوع تسونامي وفق النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد البحري، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
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