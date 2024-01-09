Wednesday, 10 January 2024 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل الفلبين

1/9/2024 12:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفلبين.


وضرب الزلزال على عمق 70 كلم وعلى بعد نحو مئة كلم إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلا أنه لم يطلق تحذيرا من وقوع تسونامي وفق النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد البحري، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.


MENAFN09012024000208011052ID1107698302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث