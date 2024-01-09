حادثة مؤلمة في العراق والسلطات تشكيل لجان تحقيق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة أسباب حريق مستشفى الولادة بمحافظة الديوانية، مشيرا إلى وفاة 4 أطفال، وأنه جارٍ تحديد أسباب الوفاة .وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أوضح صالح الحسناوي قائلا: "بناء على توجيهات رئيس الوزراء توجهنا إلى مكان حادث حريق مستشفى الديوانية وكان المحافظ ومدير عام الصحة وعدد من النواب والمسؤولين الأمنيين في المحافظة متواجدين أيضا"، مشيرا إلى أنه "التقى بالموظفين والشركة العاملة واستمع إلى شهاداتهم".



وقال الحسناوي: "الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال نتيجة الاختناق، وتم تشكيل لجان تحقيقية ستباشر عملها الآن استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين".



وأضاف: "اللجان منها أمنية استخبارية لمعرفة الدوافع والثانية من الدفاع المدني لمعرفة أسباب الحريق والثالثة إدارية من وزارة الصحة برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وخلال 3 أيام ستعلن نتائج اللجان"، مردفا: "تم اتخاذ إجراءات إدارية بموظفي وزارة الصحة في الديوانية ومبدئيا سحب يد وبانتظار نتائج التحقيق".