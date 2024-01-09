فيديو - مشاهد قاسية لحظة اغتيال 3 شبان شرق مدينة طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وثقت كاميرا مراقبة عملية اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.



وأفادت مصادر بأن قوة خاصة إسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت ضاحية اكتابا وتحديدا شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل وتغتال الشبان الثلاثة في محيطه.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت سابقا عن وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وهم: يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما) وطارق أمجد شاهين (24 عاما).



