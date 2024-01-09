جيش الاحتلال: مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال: مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين جنوبي قطاع غزة
التاريخ
1/9/2024 12:14:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل 4 ضباط وجنود في المعارك الدائرة بجنوبي قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية مقتل 9 ضباط وجنود في عمليتين للمقاومة الفلسطينية بالقطاع.
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