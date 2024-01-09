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غارات جوية تستهدف مواقع تجار مخدرات بسوريا على الحدود الأردنية السورية

1/9/2024 12:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر إعلامية سورية بإن مقاتلات حربية، نفذت أكثر من غارة جوية جنوب شرقي السويداء فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت مواقع تجار مخدرات في سوريا في بلدة عرمان، ومزرعة قرب بلدة ملح، وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب.

ونقلت وسائل اعلام سورية أن طائرات حربية يرجح أنها أردنية شنت غارات جوية متزامنة استهدفت مواقع عدة في محافظة السويداء جنوب العاصمة السورية دمشق، فيما لم يصدر بيان رسمي من الجيش الأردني.


في الوقت ذاته قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.


وكثف الجيش الأردني حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بأن لهم صلات بجماعات مسلحة كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.


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