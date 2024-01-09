مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة العدل والمجلس القضائي، والمحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في المجلس لمناقشة قضايا عدة.
وتناقش اللجنة الإدارية خلال اجتماعها في المجلس، الوضع الإداري لوزارة الشباب.
وتجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية للدوائر التابعة لوزارة المالية.
وتلتقي اللجنة القانونية مع ممثلين عن جمعيات شركات الأمن والحماية.
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