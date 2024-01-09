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مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي

1/9/2024 12:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة العدل والمجلس القضائي، والمحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في المجلس لمناقشة قضايا عدة.


وتناقش اللجنة الإدارية خلال اجتماعها في المجلس، الوضع الإداري لوزارة الشباب.
وتجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية للدوائر التابعة لوزارة المالية.


وتلتقي اللجنة القانونية مع ممثلين عن جمعيات شركات الأمن والحماية.


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