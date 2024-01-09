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حادث أمني خطير في البيت الأبيض

1/9/2024 12:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت قرب البيت الأبيض سائق سيارة اصطدم بسياج المقر الرئاسي، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم متعمدا.


وأوضح جهاز "الخدمة السرية" المولج خصوصا حماية الرئيس وكبار مسؤولي الدولة، أمس الاثنين، إن الرئيس جو بايدن لم يكن في البيت الأبيض عند حدوث الواقعة.


وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي في منشور على منصة "إكس" إنه "قبل الساعة السادسة مساء بقليل (23:00 ت غ)، اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمّع البيت الأبيض".


وأضاف "تم احتجاز السائق ونجري تحقيقا حول سبب الحادث وطريقة حدوثه"، لافتا إلى أن الرئيس بايدن كان خارج واشنطن عند وقوع الحادثة.


وفي السنوات الأخيرة شهد البيت الأبيض سلسلة اقتحامات ومحاولات اقتحام وعمليات تسلل، مما دفع بالسلطات لأن تبني حوله في 2020 حاجزا معدنيا أطول وأكثر متانة.


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