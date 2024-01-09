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4 اصابات بـ 4 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

1/9/2024 12:14:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 4 حوادث مرورية نتج عنها 4 اصابات بين المتوسطة والبالغة .
حيث اشارت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري الى وقوع حادث تصادم بين تريلا ومركبة خصوصي على الطريق الخلفي للعقبة يوم أمس نتج عنه اصابتين احداها وصفت بالمتوسطة و أخرى بالغة
واضافت انها تعاملت مع تعطل مركبة تقل ركابا على الطريق الصحراوي ، وتم تأمين الركاب وازالة العائق المروري .
كما تعاملت مع حادث تصادم مركبتين على طريق المفرق - الزرقاء نتج عنه اصابة متوسطة وتم اسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني
ووقع حادث تصادم على طريق معان نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني
ونوهت الدوريات جميع السائقين الى توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة وضرورة تفقد المركبة وجاهزيتها لاستقبال المنخفض الجوي خلال الايام القادمة كتفقد ماسحات الزجاج والتدفئة وتأمين سائل مانع للتجمد في المركبة

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