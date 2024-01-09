الطقس بارد نسبيًا ودرجة الحرارة الصغرى تصل 14

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- باردًا نسبيًا ولكنه معتدل خلال النهار مع بعض السحب أحيانًا.
الرياح متقلبة الاتجاه عمومًا شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة .
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين.
درجة الحرارة العظمى 24 م والصغرى 14 م .. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.
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