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الطقس بارد نسبيًا ودرجة الحرارة الصغرى تصل 14

1/9/2024 12:12:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- باردًا نسبيًا ولكنه معتدل خلال النهار مع بعض السحب أحيانًا.

الرياح متقلبة الاتجاه عمومًا شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة العظمى 24 م والصغرى 14 م .. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.

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