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فراس السعود تذليل جميع الصعوبات وتوفير كل أوجه الدعم لنوادي الأطفال

1/8/2024 11:47:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود نادي الأطفال النموذجي في منطقة الوفرة السكنية، وذلك في اطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفير جميع الخدمات للمنطقة ودعم كافة الجوانب التعليمية والترفيهية للأطفال في مختلف مناطق البلاد. ورافق الوزير وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي ومديرة الادارة نادية النجادة والمراقب دلال المهاوش.
وقام الوزير بجولة تفقدية لنوادي الأطفال التابعة لادارة المرأة والطفولة قطاع التنمية الاجتماعية حيث تفقد سير العمل في نادي أطفال الفيحاء ومن ثم قسم تنمية الطفل بالخالدية.
وأكد عبدالعزيز المطيري أن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من الوزير تحرص على توفير خدماتها في مختلف مناطق البلاد خاصة المناطق الجديدة، لافتا إلى أن الوزير وجه بضرورة تذليل جميع الصعوبات وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لنوادي الاطفال للقيام بدورها وتقديم كافة الخدمات لأهالي المنطقة وأطفالهم.

MENAFN08012024000130011022ID1107698279

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