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العتل إيقاف استقدام حديثي التخرج للمهن الهندسية ولا إذن عمل دون خبرة تقل عن 5 سنوات

1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
اتفقت جمعية المهندسين مع السفارة المصرية على حث الجامعات المصرية على تطوير واستمرارية اعتمادها الأكاديمي وضرورة استمرار التنسيق وتطوير آليات اعتماد المهندسين بما يتوافق ومتطلبات مزاولة المهنة محليا واقليميا وعالميا.
جاء ذلك خلال زيارة السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت والقنصل العام السفيرة د. هبة زكي وعدد من أعضاء السفارة الى الجمعية، حيث تم تناول قضايا الاعتماد المهني ـ الهندسي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجمعية م. محمد السبيعي وأمين السر المساعد وعضو مجلس الادارة م. حمود الهدية وعضوا مجلس الإدارة د.شروق الجاسر وم.علي عباس محسني. وفي ختام اللقاء، قال السفير شلتوت إن هذه الزيارة في إطار التواصل مع الأشقاء في جمعية المهندسين وهي أقدم جمعية نفع عام في الكويت للاطلاع على أنظمة الاعتماد للمهندسين، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الأنظمة والقرارات في تطور مستمر بما يخدم الجانبين.
وقال إن جمعية المهندسين جمعية عريقة ولها ضوابط وتعتمد المهندسين المصريين وغير المصريين ونحن سعداء بالتعاون مع الجمعية في مجال الاعتماد وإن شاء الله سيكون هناك المزيد من التعاون بين البلدين.
بدوره، أكد رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل حرص الجمعية على الالتزام بقواعد وأنظمة المهنة الهندسية العالمية والعربية، موضحا أن الجمعية تلتزم قوائم الاعتماد الأوروبي والأميركي والاعتماد الأكاديمي العربي.
وثمن العتل رغبة السفير المصري اسامة شلتوت وطاقم السفارة لحرصهم على زيارة الجمعية والتعرف على آليات اعتماد المهندسين العاملين في الكويت، وهذا الخطوة تأتي في إطار تواصل الجمعية مع جميع السفارات والبعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.
وأشار الى أنه تم الاتفاق على حث الجامعات على تفعيل اعتمادها الأكاديمي، مضيفا أن الجمعية تقوم بشكل دوري بتجديد الاعتماد بالتنسيق مع لجنة التعليم الهندسي العربي في اتحاد المهندسين العرب.
وتابع: ان المهندسين العاملين في القطاع الحكومي يتم اعتمادهم من خلال ديوان الخدمة وليس جمعية المهندسين الكويتية.
وعن مستجدات الاعتماد للمهندسين المصريين، اوضح العتل ان ما ينطبق على المهندسين من جنسيات اخرى ينطبق على اخواننا المصريين ونحن حريصون على تقديم الدعم والتسهيلات لكل المهندسين.
وفي رده على سؤال بشأن ما أثير من اعتماد المهن المزمع تنفيذه في القوى العاملة، قال العتل: نحن نبارك هذه الخطوة ونثمن عاليا جهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتعديل التركيبة السكانية وان الجمعية ستدعم بكل قوة ما يحقق الأهداف التنموية والسكانية للكويت.
وأكد ان متطلبات مزاولة المهندسين تتطور عالميا ونحن بحاجة ماسة إلى عمالة ماهرة من مختلف المهن وخاصة المهن الهندسية، إضافة إلى اعمال المقاولات، وهذا يحتم علينا الارتقاء بأنظمتنا، لافتا إلى اننا نامل أن يوقف استقدام حديثي التخرج وعدم تمكينهم من الحصول على إذن عمل دون خبرة لا تقل عن خمس سنوات أسوة بمزاولي المهن الطبية الذين لا تمنحهم وزارة الصحة ترخيصا دون مرور خمس سنوات على تخرجهم.
وحول شهادات لمن يهمه الأمر وارسالها عبر الربط الإلكتروني، أكد العتل أن الجمعية تتطور انظمتها بشكل مستمر وتوفر الشهادات إلكترونيا للقوى العاملة ويمكن الاطلاع عليها وتقديمها من خلال التحديث المستمر واليومي لكل الشهادات التي يتم إرسالها الكترونيا فور إصدارها.
وفي ختام الزيارة، قام العتل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية في مركز خدمة المهندسين ومراكز الاختبارات في الجمعية حيث أبدوا سعادتهم بما شهدوه من خدمات إلكترونية في المركزين.

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