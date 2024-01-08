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الشؤون نظمت محاضرة توعوية حول إدارة الجودة

1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع التخطيط والتطوير الإداري وبحضور الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري سالم الرشيدي وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط محاضرة توعوية لرؤساء الأقسام ومن في مستواهم بشأن نظام إدارة الجودة. ألقى المحاضرة المستشار د.فيصل مناور من المعهد العربي للتخطيط وعضو فريق عمل تطبيق إدارة الجودة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من منطلق التوعية بأهم متطلبات إدارة الجودة لحصول الوزارة على شهادة «الآيزو»، التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتقديمها بأعلى قدر من الجودة.

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