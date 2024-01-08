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شركات الدواجن لـ التجارة لا توجد أزمة بيض وسنوفره في جميع التعاونيات خلال أسبوع

1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • استبـدال الدجاج البياض القديم «الكبير» بآخر جديد من أسباب المشكلة
  • الإنتاج سيتحسن خلال الأيام المقبلة ونطالب «التعاونيات» بصرف شيكاتنا


عاطف رمضان
أكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن كبرى شركات إنتاج البيض وعدت بتوفير منتجاتها من بيض المائدة في جميع الجمعيات التعاونية خلال فترة أسبوع أو 10 أيام دون رفع أو تغيير في الأسعار، مشيرين إلى أنه لا توجد أزمة في توفير المنتج ولا داعي لقيام الدولة باستيراد كميات من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وقالت المصادر إن ذلك تم خلال اجتماع ضم كلا من مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري ممثلا عن «التجارة» وبحضور جهات أخرى منها اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس جمعية حماية المستهلك مشعل العنزي وعدد من مسؤولي كبرى شركات إنتاج البيض في البلاد. وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث أسباب مشكلة قلة توافر البيض في الجمعيات التعاونية خلال الفترة الأخيرة، حيث أرجع مسؤولو الشركات ذلك لقيامهم بتغيير أو تجديد الدجاج البياض القديم «الكبير» بآخر جديد.
ووعد مسؤولو الشركات بتوفير البيض في الجمعيات التعاونية خلال أسبوع أو 10 أيام بحد أقصى، مؤكدين بعدم وجود أزمة في منتج البيض، وان الإنتاج سيتحسن خلال الأيام المقبلة، مطالبين اتحاد التعاونيات بضرورة سرعة صرف الشيكات الخاصة بهم من قبل الجمعيات التعاونية.
ووصفت المصادر الاجتماع بأنه كان مثمرا، وبدا وجود تعاون حقيقي بين الحضور لحل هذه المشكلة بشكل ينصف الشركات والمستهلكين في نفس الوقت، وان أسعار البيض لن يحدث فيها ارتفاع أو تغيير عن الأسعار المعتمدة ما بين دينار و50 فلسا، أو دينار و210 فلوس، حسب حجم البيض.

MENAFN08012024000130011022ID1107698274

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