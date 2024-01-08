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مدير العربي للتخطيط دعم القدرات البشرية للمساهمة في النهوض بمستقبل لبنان

1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي أمس اهتمام المعهد بصقل القدرات اللبنانية وإعدادها للمبادرة والمساهمة في نهوض مستقبل لبنان.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشامي لـ «كونا» بعد لقاء وفد المعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث بحث الجانبان قضايا متعلقة بالنمو الاقتصادي في لبنان ومستقبل الاقتصاد فيه.
وأضاف الشامي أن الوقائع التي أظهرتها الموازنة الأخيرة للبنان تبرز تحقيق عدد من الإنجازات مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أنها أمور إيجابية يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج أكثر إيجابية في المستقبل، لافتا الى أن انطلاق العجلة الاقتصادية يسهم في تحريك الأوضاع في لبنان بشكل إيجابي، مشددا على أهمية الاستقرار السياسي في دعم الاقتصاد وتحسين أدائه ونتائجه.
وأشار إلى الدور الذي يقوم به المعهد العربي للتخطيط في دعم المؤسسات السياسية والاقتصادية في الدول العربية عبر عدد من البرامج والمبادرات لا سيما مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن دور المعهد الذي أنشئ من أجله ومساهمات الدول العربية فيه هو تنمية القدرات البشرية والفنية للأفراد وتمكينها من المساهمة في صنع مستقبل واعد لدولها.
وذكر أن وفد المعهد سيقوم بزيارة إلى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان وسيعقد لقاء مع رئيسة المعهد لمياء المبيض وهي ممثل وزير المالية في مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط التي تشرف بشكل مباشر على أعمال المعهد والتنسيق التام من خلال معهد باسل فليحان لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في لبنان إضافة إلى تنسيق أنشطة المعهد كافة.
وسيطلق المعهد العربي للتخطيط «المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر» في مدينة طرابلس شمالي لبنان وهو عبارة عن برنامج تدريبي يهدف إلى العمل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة إلى التشغيل والتطوير.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها الكويت تأسست عام 1980 وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات المحلية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.
ويجمع المعهد تحت مظلته مجموعة كبيرة من الكوادر العربية والعلماء والخبراء العرب الذين يشاركون في وضع الخطط التنموية وعمل الدراسات البحثية الشاملة لواقع الاقتصاد العربي.

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