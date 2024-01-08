إغلاق الغزالي 4 ساعات من اليوم إلى الخميس

إغلاق الغزالي 4 ساعات من اليوم إلى الخميس
التاريخ
1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا، وذلك صباح اليوم الثلاثاء حتى صباح يوم الخميس 11 يناير.
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