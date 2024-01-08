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إغلاق الغزالي 4 ساعات من اليوم إلى الخميس

1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا، وذلك صباح اليوم الثلاثاء حتى صباح يوم الخميس 11 يناير.

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