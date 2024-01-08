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الموانئ صدور أحكام بإلزام شركات بتعويض المؤسسة مبالغ تجاوزت 22 مليون دينار

1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن صدور أحكام بإلزام شركات بتعويض المؤسسة مبالغ تجاوزت 22 مليون دينار مع وضع الشركات المخالفة على القائمة السوداء من التسجيل والعمل في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن ذلك جاء إثر متابعة جادة منها بضرورة التصدي لكل صور التعدي على المال العام ومنع أي ممارسات غير قانونية من قبل أي شركة مخالفة مع التشديد وضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين الخدمات الملاحية اللوجستية في الكويت.
وأكدت أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم استباحة مقدرات الدولة وإزاحة الجهات المخالفة بالدعاوى القضائية السليمة وتزويد إدارة الفتوى والتشريع بكل الأدلة والمستندات اللازمة لإقامة هذه الدعاوى.
وأعربت عن اعتزازها بإعلان القضاء الكويتي عن صدور حكم بإلزام إحدى الشركات بمبلغ 20 مليون دينار تعويضا للمؤسسة بناء على الحكم النهائي وبات حائزا لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز.
وأوضحت أن هذا الحكم جاء نتيجة استغلال الشركة مساحة قدرها 270 ألف متر مربع بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة من تاريخ انتهاء الترخيص الممنوح لها في يوليو 2014 وتعويض المؤسسة عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.
وبينت أن الحكم ألزم شركتين على سداد مبلغ 2.7 مليون دينار للمؤسسة بناء على الحكم النهائي وبات حائزا لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز وذلك عن قيمة رسوم تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة بصورة منفردة منذ شهر يوليو 2002 حتى شهر ديسمبر 2015.
وأوضحت أن تأييد الحكم النهائي والبات الصادر من محكمة التمييز (غير قابل بالطعن عليه بأي وجه من الوجوه) بتأييد قرار المؤسسة بعدم تسجيل تلك الشركات كمقاول مناولة بضائع عامة في ميناء الشويخ وكمقاول مناولة حاويات بميناء الشعيبة عن عامي 2017 و2018.
وشددت «الموانئ» على أنها ستبادر فور نسخ هذه الأحكام ووضع الصيغة التنفيذية عليها بفتح ملفات تنفيذ لدى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لتحصيل المبالغ المقضي بها لصالحها وتعزيز إيرادات الخزانة العامة للدولة.

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