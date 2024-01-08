وكيل الإعلام ورئيس الأمن السيبراني يبحثان سبل التعاون المشترك وآلية تكريسه

وكيل الإعلام ورئيس الأمن السيبراني يبحثان سبل التعاون المشترك وآلية تكريسه
التاريخ
1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وكيل وزارة الإعلام د. ناصر أحمد المحيسن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.محمد بوعـركـــي. وأوضــحـــت وزارة الإعلام أنه تم خلال اللقاء بحث سبل وآلية التعاون بين الوزارة والمركز الوطني للأمن السيبراني والعمل على تكريس هذه الآلية من خلال مذكرة تعاون سيتم إبرامها قريبا.
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