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وكيل الإعلام ورئيس الأمن السيبراني يبحثان سبل التعاون المشترك وآلية تكريسه

1/8/2024 11:47:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وكيل وزارة الإعلام د. ناصر أحمد المحيسن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.محمد بوعـركـــي. وأوضــحـــت وزارة الإعلام أنه تم خلال اللقاء بحث سبل وآلية التعاون بين الوزارة والمركز الوطني للأمن السيبراني والعمل على تكريس هذه الآلية من خلال مذكرة تعاون سيتم إبرامها قريبا.

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