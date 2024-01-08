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68 % ارتفاعا في إيرادات الإعلام خلال 2023 و207 6% بالإعلانات التلفزيونية

1/8/2024 11:47:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت وزارة الإعلام تقريرا بشأن متابعة خطتها الإستراتيجية للفترة الممتدة بين 1 أبريل 2021 و31 مارس 2023 تحت عنوان «وزارة الإعلام في عامين»، والذي تضمن إنجازات الوزارة خلال هذين العامين وتحديدا منذ بدء العمل بخطتها الخمسية (2021 ـ 2026) التي صممت لتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري حرص فريق عمل متابعة تنفيذ الإستراتيجية على التطبيق العملي والواقعي لما تضمنته الإستراتيجية، وذلك من خلال إصدار هذا التقرير وتقارير متابعة دورية لسير المبادرات والمشاريع التي أدرجتها قطاعات الوزارة في خططها التشغيلية.
وذكرت أن هذا التقرير سجل مؤشرات نجاح بارزة في تحقيق أهداف وغايات الإستراتيجية خلال أول عامين من تطبيقها، كما سلط الضوء على جهود الوزارة بكل قطاعاتها نحو تحقيق الهدف في تقديم خدمة إعلامية شاملة ومتطورة تصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه لتنفيذ رؤيتها بتحقيق إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.
وبين التقرير التقدم المحرز الذي حققته الوزارة في العديد من مجالات عملها وخططها التشغيلية، مظهرا ارتفاع تحصيل الإيراد المالي بنسبة تجاوزت 68%، فيما ارتفع عدد الإعلانات التجارية في الإذاعة والتلفزيون من 1666 إعلانا عام 2021 إلى 4607 إعلانات تجارية في الربع الأول من عام 2023، إذ ارتفع عدد إعلانات الإذاعة بنسبة 121.3%، فيما ارتفع عدد الإعلانات التلفزيونية بنسبة 207.6%.
وسجل التقرير ارتفاع نسبة خدمات التحصيل الإلكتروني بنسبة 300% وزيادة مشاريع التحول الرقمي في الوزارة بنسبة 153%، فيما سجلت الوزارة أيضا ارتفاعا في المشاريع الإنشائية بنسبة 56%.
ولفت التقرير إلى أن المشاريع الإنشائية والتطويرية في الوزارة كانت 16 مشروعا في (2020 ـ 2021) وأصبحت 21 مشروعا في (2022 ـ 2023)، كما تم إنشاء أربعة استوديوهات جديدة في الفترة من (2022 ـ 2023)، فيما زادت الأنظمة الرقمية من 15 نظاما في (2020 ـ 2021) إلى 38 نظاما في (2022 ـ 2023).
وأشار إلى أن خدمات الوزارة التي تقدمها عبر تطبيق «سهل» الحكومي ارتفعت لتصل الى أربع خدمات من ضمنها تراخيص النشر الإلكتروني وطلب حق الاطلاع، كما بلغ عدد خدمات تحصيل الإيرادات 12 خدمة في (2022 ـ 2023).
وأشار التقرير الى أهم مرتكزات الخطة الإستراتيجية، وهو التركيز على جودة صناعة المحتوى الهادف خاصة في قطاع التلفزيون الذي شهد تجديدا للهوية البصرية وكذلك تطوير نوعية وجودة المحتوى المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الإعلام الجديد في الوزارة وما صاحبها من ارتفاع في نسبة المشاهدة لقنوات تلفزيون الكويت وأعداد المتابعة لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن التقرير شرحا تفصيليا بالصور التوضيحية والجداول البيانية علاوة على الأرقام والنسب المئوية التي تعرض نتائج تنفيذ بنود الخطة الإستراتيجية من خلال البيانات المرصودة في الخطط التشغيلية السنوية لكل قطاعات الوزارة.
كما سجل الإحصاءات التي تم إنجازها خلال كل عام وفق نظام داخلي تم إنشاؤه خصيصا لتحصيل المعلومات المطلوبة وقياس المؤشرات اللازمة لمتابعة الانجازات من خلال بطاقات أداء ربع سنوي لقياس النسب المحققة لأهداف القطاعات المرحلية في نهاية كل ثلاثة شهور.
وفصل التقرير مرتكزات الخطة الإستراتيجية وأهدافها ومدى ارتباطها بركائز رؤية «كويت جديدة 2035»، مسلطا الضوء على الموقف التنفيذي للإستراتيجية والرؤية المناسبة للتعامل مع بعض التحديات المطروحة في الساحة الإعلامية.

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