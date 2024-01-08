الكهرباء والماء 13 780 ميغاواط إنتاج إضافي لعدد من مشاريع الطاقة الكهربائية حتى عام 2029



محطة النويصيب المرحلة الأولى من أكبر مشاريع «الكهرباء» لتدخل 3600 ميغاواط خلال 2028 و2029 مشروعان داخل محطة الصبية المرحلة الرابعة ينتجان 900 ميغاواط وتشغيلهما التجريبي في 2025 و2027



دارين العلي

وافق ديوان الخدمة المدنية على تحديد موعد الدوام المرن لموظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمنحهم ساعة مرنة من السابعة حتى الثامنة صباحا مع نصف ساعة كفترة سماح.

وكانت الوزارة قد أرسلت مقترحا بهذا الأمر إلى الديوان الذي وافق على منح الساعة المرنة، إذ يحق للموظف اختيار أي وقت للبدء بدوامه من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مع منحه نصف ساعة فترة سماح لا تحتسب كتأخير عليه.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الأنباء» إن الوزارة لديها العديد من مشاريع الطاقة الكهربائية حتى عام 2029، ومن المقرر أن تدخل تلك المشاريع حوالي 13.780 ميغاواط إذا تم تنفيذها وفقا للخطط الموضوعة دون تأخير.

وقالت المصادر إن تلك المشاريع تتمثل في مشروعين داخل محطة الصبية المرحلة الرابعة ينتجان 900 ميغاواط، ومن المقرر أن يتم تشغيلهما تجريبيا خلال عامي 2025و2027، مبينة أن من أكبر المشاريع التي تنفذها الوزارة مشروع محطة النويصيب المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يدخل 3600 ميغاواط خلال العامين 2028و2029.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها مشروع لتعزيز الإنتاج في محطة الصبية بإضافة 250 ميغاواط، والتي من المقرر أن يتم تشغيلها تجريبيا 2026، إضافة إلى إنتاج 2700 ميغاواط من محطة الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة، ومن المقرر أن يتم تشغيلها تجريبيا خلال العامين 2027و2028.

وأوضحت أن من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع الخيران المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يدخل 1800 ميغاواط خلال عام 2028 مقسمة على مرحلتين 1200 و600 ميغاواط، إضافة إلى مشروع الشقايا المرحلة الثانية التي من المقرر أن يدخل 1100 ميغاواط 2026 ، والمرحلة الثالثة التي من المقرر أن تدخل 200 ميغاواط في 2028، والمرحلة الرابعة التي من المقرر أن تنتج 1500 ميغاواط في 2026 ، والمرحلة الخامسة التي من المقرر أن تنتج 1700 ميغاواط في 2028.

وبينت أن المشروع الأخير هو مشروع الألواح الكهروضوئية على خزانات المياه، ومن المقرر أن يدخل 30 ميغاواط في عام 2026، مشيرا إلى أن تلك المشاريع من شأنها أن تغطي احتياجات البلاد خلال المرحلة المقبلة وفقا لمعدلات الاستهلاك المتوقعة.