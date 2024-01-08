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القوى العاملة والتجارة التعامل مع مكاتب استقدام العمالة بـ K-Net فقط

1/8/2024 11:47:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • لجنة مشتركة بين «الداخلية» و«القوى العاملة» و«التجارة» للتفتيش على مكاتب الاستقدام
  • وزير التجارة: الحد الأقصى للاستقدام شاملاً تذكرة السفر 750 ديناراً لعمالة آسيا و575 للأفارقة


بشرى شعبان
دعت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة المواطنين الى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة عبر بطاقات
الـK-Net فقط، وكذلك تقديم شكوى ضد المكاتب غير الملتزمة بالأسعار المعلنة أو عدم التعامل بالـ K-Net وذلك بسرعة التواصل مع الخط المباشر للهيئة العامة للقوى العاملة 96966595، والخط المباشر لوزارة التجارة 135 لتقديم شكواهم في حال عدم التزام المكاتب بالأسعار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 الصادر في 7 يناير 2024.
وأكدت الجهتان أنهما بصدد تشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة بشأن التفتيش على مكاتب استقدام العمالة وأنهم لن يتوانوا في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية تجاه مكاتب استقدام العمالة المخالفة للقرارات الوزارية ولقانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وذلك حماية وضمانا لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، كان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أصدر قرارا بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية (شامل تذكرة السفر).
وقالت «التجارة»، في بيان صحافي، إن القرار جاء بناء على تنسيق مشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة وتلبية للتوصيات المرفوعة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في هذا الشأن.
وأوضحت أنه بموجب القرار يبلغ الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية من دول آسيا 750 دينارا شاملا التذكرة و575 دينارا لاستقدام العامل المنزلي من دول أفريقيا و350 دينارا للجواز الخاص المقدم من الكفيل. وأفاد بأن «القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل».

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