إدارة الطيران الأمريكية تصدر توجيهات لفحص طائرات (بوينغ 737 ماكس 9) بعد سقوط باب إحداها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 1 (كونا) -- أصدرت الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران اليوم الاثنين توجيهات إلى مالكي ومسيري طائرات بوينغ من نوع (737 ماكس 9) لبدء عمليات فحص وتفتيش على هذا النوع من الطائرات للتأكد من استجابتها لمعايير السلامة بعد حادثة سقوط باب إحداها أثناء رحلة ركاب تجارية.
وقالت الإدارة في بيان "إن هذا النوع من طائرات (بوينغ) سيبقى متوقفا عن الطيران حتى يكمل المشغلون عمليات الفحص المعززة التي تشمل سدادات خروج أبواب المقصورة اليمنى واليسرى ومكونات الأبواب وأدوات التثبيت".
وشددت على أن مشغلي هذه الطائرات "يجب عليهم أيضا استكمال متطلبات الإجراءات التصحيحية بناء على نتائج عمليات التفتيش قبل إعادة أي طائرة إلى الخدمة".
وأضافت أنها ستواصل دعم التحقيق الذي يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل في رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282 والتي شهدت الحادث واضطرت للهبوط لكن دون أن يخلف ذلك ضحايا.
وكانت الإدارة الفيدرالية للطيران أمرت بوقف تحليق بعض طائرات (بوينغ 737 ماكس 9) بعد الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي في حين ألغت شركات الطيران الأمريكية مئات الرحلات الجوية بسبب هذا القرار. (النهاية)
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