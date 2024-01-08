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إدارة الطيران الأمريكية تصدر توجيهات لفحص طائرات (بوينغ 737 ماكس 9) بعد سقوط باب إحداها

1/8/2024 11:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 1 (كونا) -- أصدرت الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران اليوم الاثنين توجيهات إلى مالكي ومسيري طائرات بوينغ من نوع (737 ماكس 9) لبدء عمليات فحص وتفتيش على هذا النوع من الطائرات للتأكد من استجابتها لمعايير السلامة بعد حادثة سقوط باب إحداها أثناء رحلة ركاب تجارية.
وقالت الإدارة في بيان "إن هذا النوع من طائرات (بوينغ) سيبقى متوقفا عن الطيران حتى يكمل المشغلون عمليات الفحص المعززة التي تشمل سدادات خروج أبواب المقصورة اليمنى واليسرى ومكونات الأبواب وأدوات التثبيت".
وشددت على أن مشغلي هذه الطائرات "يجب عليهم أيضا استكمال متطلبات الإجراءات التصحيحية بناء على نتائج عمليات التفتيش قبل إعادة أي طائرة إلى الخدمة".
وأضافت أنها ستواصل دعم التحقيق الذي يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل في رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282 والتي شهدت الحادث واضطرت للهبوط لكن دون أن يخلف ذلك ضحايا.
وكانت الإدارة الفيدرالية للطيران أمرت بوقف تحليق بعض طائرات (بوينغ 737 ماكس 9) بعد الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي في حين ألغت شركات الطيران الأمريكية مئات الرحلات الجوية بسبب هذا القرار. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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