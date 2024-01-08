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انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة بمشاركة الكويت

1/8/2024 11:36:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين في مدينة (جدة) بالمملكة العربية السعودية فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة بعنوان (الطريق إلى النسك) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمشاركة دولة الكويت.
ويرأس وفد دولة الكويت المشارك بالمؤتمر وكيل وزارة الأوقاف الدكتور بدر المطيري وعضوية وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم ومدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام المزين ومراقب شؤون الحج والعمرة عبدالله البعيجان.
وقال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في كلمة له بافتتاح المؤتمر إن المملكة تشرفت - ولأول مرة تاريخيا - بخدمة 000ر550ر13 معتمر من الخارج لعام 2023.
وعزا ذلك إلى التسهيلات غير المسبوقة وتكامل الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة لتسجل بذلك ارتفاعا ورقما قياسيا حسب إحصائيات وزارة الحج والعمرة.
وأعلن عن تنظيم معرض ومؤتمر العمرة في نسخته الأولى هذا العام في المدينة المنورة.
وأكد حرص الوزارة على استقطاب جميع مقدمي الخدمات للحجاج تحت قبة واحدة لتوفير خيارات عديدة ومتاحة في المعرض لإتمام تعاقدات الحج للعام الحالي.
وذكر أنه تم إطلاق مشاريع لتطوير البنية التحتية والمشاريع التطويرية للمشاعر المقدسة قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال (نحو 3ر1 مليار دولار).
وأشار إلى تدريب أكثر من 44 ألف شخص لخدمة منظومة الحج والعمرة فيما سيتم تأهيل وتدريب أكثر من 120 ألف شخص لخدمة ضيوف الرحمن للعام الحالي.
وقال إنه تم تنفيذ 13 زيارة دولية في العام الماضي وبتوجيه وتمكين من القيادة وذلك لبحث التسهيلات والخدمات وتحسين الإجراءات وبمشاركة مختلف الجهات من باب التواصل المباشر ومعرفة فرص التطوير.
‏أاشار إلى القفزة في عدد الوجهات القادمة إلى مدينتي (جدة) و(المدينة) من 164 وجهة مباشرة إلى 216 وجهة مباشرة بنسبة زيادة 32 بالمئة عن العام السابق.
كما أشار إلى إطلاق مركز للاتصال الموحد (1966) لخدمة ضيوف الرحمن لأي استفسارات أو شكاوى أو بلاغات مبينا أن الوزارة عملت على تأهيل وتطوير المواقع التاريخية وذلك من باب إثراء رحلة الحاج والمعتمر.
وجاء المؤتمر الذي افتتح أعماله نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بتنظيم من وزارة الحج والعمرة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بحضور وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين إضافة إلى عدد من المهتمين بهذا المجال في أكثر من 80 دولة.
ويبحث المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 11 يناير الحالي المبادرات والمنتجات والخدمات والمشاريع المميزة والاستثمار في التقنيات المبتكرة بقطاع الحج والعمرة بمشاركة أكثر من 200 جهة من مبتكرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والقطاع غير الربحي. (النهاية)

ف ن / م م ج




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