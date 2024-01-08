انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة بمشاركة الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين في مدينة (جدة) بالمملكة العربية السعودية فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة بعنوان (الطريق إلى النسك) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمشاركة دولة الكويت.
ويرأس وفد دولة الكويت المشارك بالمؤتمر وكيل وزارة الأوقاف الدكتور بدر المطيري وعضوية وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم ومدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام المزين ومراقب شؤون الحج والعمرة عبدالله البعيجان.
وقال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في كلمة له بافتتاح المؤتمر إن المملكة تشرفت - ولأول مرة تاريخيا - بخدمة 000ر550ر13 معتمر من الخارج لعام 2023.
وعزا ذلك إلى التسهيلات غير المسبوقة وتكامل الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة لتسجل بذلك ارتفاعا ورقما قياسيا حسب إحصائيات وزارة الحج والعمرة.
وأعلن عن تنظيم معرض ومؤتمر العمرة في نسخته الأولى هذا العام في المدينة المنورة.
وأكد حرص الوزارة على استقطاب جميع مقدمي الخدمات للحجاج تحت قبة واحدة لتوفير خيارات عديدة ومتاحة في المعرض لإتمام تعاقدات الحج للعام الحالي.
وذكر أنه تم إطلاق مشاريع لتطوير البنية التحتية والمشاريع التطويرية للمشاعر المقدسة قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال (نحو 3ر1 مليار دولار).
وأشار إلى تدريب أكثر من 44 ألف شخص لخدمة منظومة الحج والعمرة فيما سيتم تأهيل وتدريب أكثر من 120 ألف شخص لخدمة ضيوف الرحمن للعام الحالي.
وقال إنه تم تنفيذ 13 زيارة دولية في العام الماضي وبتوجيه وتمكين من القيادة وذلك لبحث التسهيلات والخدمات وتحسين الإجراءات وبمشاركة مختلف الجهات من باب التواصل المباشر ومعرفة فرص التطوير.
أاشار إلى القفزة في عدد الوجهات القادمة إلى مدينتي (جدة) و(المدينة) من 164 وجهة مباشرة إلى 216 وجهة مباشرة بنسبة زيادة 32 بالمئة عن العام السابق.
كما أشار إلى إطلاق مركز للاتصال الموحد (1966) لخدمة ضيوف الرحمن لأي استفسارات أو شكاوى أو بلاغات مبينا أن الوزارة عملت على تأهيل وتطوير المواقع التاريخية وذلك من باب إثراء رحلة الحاج والمعتمر.
وجاء المؤتمر الذي افتتح أعماله نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بتنظيم من وزارة الحج والعمرة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بحضور وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين إضافة إلى عدد من المهتمين بهذا المجال في أكثر من 80 دولة.
ويبحث المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 11 يناير الحالي المبادرات والمنتجات والخدمات والمشاريع المميزة والاستثمار في التقنيات المبتكرة بقطاع الحج والعمرة بمشاركة أكثر من 200 جهة من مبتكرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والقطاع غير الربحي. (النهاية)
ف ن / م م ج
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