الكويت تحقق ذهبية وبرونزية في بطولة دوري الإمارات للقوس والسهم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

أبوظبي - 8 - 1 (كونا) -- حققت الكويت اليوم الاثنين ميداليتين (ذهبية) و(برونزية) في إطار مشاركتها بمنافسات بطولة دوري الإمارات للقوس والسهم المقامة في (رأس الخيمة) بمشاركة أكثر من 170 لاعبا على المستوى الدولي.

وقدم اللاعبون الكويتيون أداء مميزا ومشرفا في منافسات البطولة حيث تمكن البطلان علي الزيد وبدر الشلاحي على التوالي من تحقيق ذهبية وبرونزية في نتائج متميزة والتفوق على منافسيهما مؤكدين بذلك مكانة الكويت في عالم رياضة القوس والسهم.

وقال صاحب الميدالية الذهبية اللاعب علي الزيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الإنجاز الرياضي يعتبر إضافة قيمة للرياضة الكويتية عموما ويبرز الدور الكبير الذي تؤديه دولة الكويت في دعم المواهب الرياضية وتطويرها.

وأضاف الزيد أن هذا الإنجاز يعكس بالفعل "التزامنا الرياضي وإصرارنا على تحقيق النجاح في المنافسات الرياضية على المستوى الدولي" مثمنا دور نادي الرماية الكويتي في الدعم المعنوي والمادي.

من جهته قال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي ل(كونا) إن تحقيق رماة السهم لهاتين الميداليتين يعد استكمالا لانجازات الرماية الكويتية المتواصلة مهديا هذا الفوز إلى القيادة السياسية ولأسرة الرماية الكويتية.

وأكد العصيمي أن الاتحاد الكويتي للعبة يدعم جميع رماة الكويت لمختلف الأسلحة ويمنحهم الاهتمام الكامل لرفع اسم الكويت عاليا بالمحافل الرياضية الخارجية مشيدا بفوز الراميين الزيد والشلاحي بالبطولة.

يذكر أن البطولة انطلقت يوم الجمعة الماضي وشارك بها العديد من اللاعبين الدوليين في منافسات القوس والسهم وانتهت فعالياتها اليوم الاثنين. (النهاية) س خ م / م ع ح ع