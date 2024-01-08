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وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانس بيكنباور

1/8/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت أسرة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانس بيكنباور اليوم الإثنين وفاة اللاعب والمدرب السابق عن عمر ناهز 78 عاما.
وقالت أسرة بيكنباور في بيان إنها "تنعى بحزن شديد الزوج والأب الذي توفي بسلام محاطا بأسرته".
وتوالت ردود فعل الأوساط الكروية والسياسية الألمانية على وفاة بيكنباور حيث كان المستشار الاتحادي أولاف شولتس في مقدمة المعزين باللاعب الذي خاض 103 مباريات دولية في صفوف منتخب ألمانيا الغربية.
وقال شولتس عبر منصة (إكس) إن بكنباور كان أحد أعظم لاعبي كرة القدم في ألمانيا مشيرا إلى أن كل ألمانيا ستفتقده.
وكان بيكنباور يحظى بحضور قوي على أرض الملعب سواء مع منتخب ألمانيا الغربية أو في صفوف فريق (بايرن ميونيخ) الذي فاز معه بكأس أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية من 1974 الى 1976.
وأصبح بيكنباور مدربا لمنتخب ألمانيا في 1984 رغم أنه لم يحظ بخبرة سابقة وقاد المنتخب إلى نهائي كأس العالم 1986 عندما خسر أمام الأرجنتين لكنه عاد بعد أربع سنوات ليفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم الذي أقيم في إيطاليا.
يشار إلى بيكنباور كان واحدا من ثلاثة أشخاص فازوا بكأس العالم كلاعب ومدرب حيث إنه حمل كأس العالم كلاعب في عام 1974 وكمدرب في 1990 كما فاز كلاعب ببطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 1972.
كان يطلق عليه لقب (القيصر) واعتبر أفضل مدافع بتاريخ ألمانيا لاسيما أنه هو الذي أعطى الصفة لمركز قلب الدفاع الحر (ليبيرو) كما أنه فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا مرتين. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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