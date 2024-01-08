وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانس بيكنباور

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- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت أسرة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانس بيكنباور اليوم الإثنين وفاة اللاعب والمدرب السابق عن عمر ناهز 78 عاما.
وقالت أسرة بيكنباور في بيان إنها "تنعى بحزن شديد الزوج والأب الذي توفي بسلام محاطا بأسرته".
وتوالت ردود فعل الأوساط الكروية والسياسية الألمانية على وفاة بيكنباور حيث كان المستشار الاتحادي أولاف شولتس في مقدمة المعزين باللاعب الذي خاض 103 مباريات دولية في صفوف منتخب ألمانيا الغربية.
وقال شولتس عبر منصة (إكس) إن بكنباور كان أحد أعظم لاعبي كرة القدم في ألمانيا مشيرا إلى أن كل ألمانيا ستفتقده.
وكان بيكنباور يحظى بحضور قوي على أرض الملعب سواء مع منتخب ألمانيا الغربية أو في صفوف فريق (بايرن ميونيخ) الذي فاز معه بكأس أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية من 1974 الى 1976.
وأصبح بيكنباور مدربا لمنتخب ألمانيا في 1984 رغم أنه لم يحظ بخبرة سابقة وقاد المنتخب إلى نهائي كأس العالم 1986 عندما خسر أمام الأرجنتين لكنه عاد بعد أربع سنوات ليفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم الذي أقيم في إيطاليا.
يشار إلى بيكنباور كان واحدا من ثلاثة أشخاص فازوا بكأس العالم كلاعب ومدرب حيث إنه حمل كأس العالم كلاعب في عام 1974 وكمدرب في 1990 كما فاز كلاعب ببطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 1972.
كان يطلق عليه لقب (القيصر) واعتبر أفضل مدافع بتاريخ ألمانيا لاسيما أنه هو الذي أعطى الصفة لمركز قلب الدفاع الحر (ليبيرو) كما أنه فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا مرتين. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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