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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية

1/8/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية مساء اليوم الاثنين استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مستشفى (طولكرم) الحكومي.
وأضافت أن الشهداء هم يوسف الخولي (22 عاما) وعاهد موسى (23 عاما) وطارق شاهين (24 عاما).
وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا وأطلقت الرصاص نحوه بكثافة موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا آخر وهو جريح.
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الموقع لنقل الشبان إلى المستشفى".
وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في محافظة (طولكرم) عن تنظيم إضراب شامل يوم غد الثلاثاء حدادا على أرواح الشهداء.
وكان 11 فلسطينيا بينهم طفلة قد استشهدوا يوم أمس الاثنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينتي (القدس) و(رام الله).
ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه لليوم ال94 على التوالي في جميع المحافظات الفلسطينية مخلفا دمارا شاسعا في البلدات والمخيمات الفلسطينية فيما نزح أكثر من مليون و900 ألف فلسطيني إلى مناطق مختلفة داخل القطاع وسط ظروف إنسانية قاسية حيث ارتفعت حصيلة شهداء غزة وحدها إلى 22722 شهيدا و58166 مصابا. (النهاية)

ن ق / م م ج




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