استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية مساء اليوم الاثنين استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مستشفى (طولكرم) الحكومي.
وأضافت أن الشهداء هم يوسف الخولي (22 عاما) وعاهد موسى (23 عاما) وطارق شاهين (24 عاما).
وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا وأطلقت الرصاص نحوه بكثافة موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا آخر وهو جريح.
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الموقع لنقل الشبان إلى المستشفى".
وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في محافظة (طولكرم) عن تنظيم إضراب شامل يوم غد الثلاثاء حدادا على أرواح الشهداء.
وكان 11 فلسطينيا بينهم طفلة قد استشهدوا يوم أمس الاثنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينتي (القدس) و(رام الله).
ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه لليوم ال94 على التوالي في جميع المحافظات الفلسطينية مخلفا دمارا شاسعا في البلدات والمخيمات الفلسطينية فيما نزح أكثر من مليون و900 ألف فلسطيني إلى مناطق مختلفة داخل القطاع وسط ظروف إنسانية قاسية حيث ارتفعت حصيلة شهداء غزة وحدها إلى 22722 شهيدا و58166 مصابا. (النهاية)
ن ق / م م ج
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