مصرع أربعة أطفال خدج في حريق بمستشفى للنساء والأطفال جنوبي العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 8 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الصحة العراقي صالح مهدي اليوم الاثنين مصرع أربعة أطفال خدج في حريق بمستشفى للنساء والأطفال في مدينة (الديوانية) جنوبي العراق.
وذكر مهدي في مؤتمر صحفي أن الحريق وقع في أكوام للنفايات خارج ردهات المستشفى وأن الدخان المتسرب إلى داخلها هو المتسبب بوقوع حالات الوفاة بين الاطفال الخدج مؤكدا أن بقية المرضى والنزلاء أخلوا الى مستشفيات اخرى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني تعهد بمحاسبة المقصرين في عملهم ووجه بتشكيل ثلاث لجان تحقيقية للوقوف على أسباب الحادث موضحا أن اللجنة الأولى تتعلق بعمل الدفاع المدني والثانية أمنية استخبارية والثالثة صحية.
من جانبه قال محافظ (الديوانية) ميثم الشهد في بيان إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخلاء جميع المرضى إلى مستشفيات أخرى حفاظا على سلامتهم. (النهاية)
ع ح ه / م ع ح ع
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