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مصرع أربعة أطفال خدج في حريق بمستشفى للنساء والأطفال جنوبي العراق

1/8/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 8 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الصحة العراقي صالح مهدي اليوم الاثنين مصرع أربعة أطفال خدج في حريق بمستشفى للنساء والأطفال في مدينة (الديوانية) جنوبي العراق.
وذكر مهدي في مؤتمر صحفي أن الحريق وقع في أكوام للنفايات خارج ردهات المستشفى وأن الدخان المتسرب إلى داخلها هو المتسبب بوقوع حالات الوفاة بين الاطفال الخدج مؤكدا أن بقية المرضى والنزلاء أخلوا الى مستشفيات اخرى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني تعهد بمحاسبة المقصرين في عملهم ووجه بتشكيل ثلاث لجان تحقيقية للوقوف على أسباب الحادث موضحا أن اللجنة الأولى تتعلق بعمل الدفاع المدني والثانية أمنية استخبارية والثالثة صحية.
من جانبه قال محافظ (الديوانية) ميثم الشهد في بيان إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخلاء جميع المرضى إلى مستشفيات أخرى حفاظا على سلامتهم. (النهاية)

ع ح ه / م ع ح ع




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