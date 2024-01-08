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(ناسا) تعلن إطلاق أول رحلة فضائية تهدف للهبوط على القمر منذ أكثر من 50 عاما

1/8/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الإثنين عن إطلاق أول مركبة فضائية مقرر لها أن تهبط على سطح القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.
وأوضحت الوكالة الحكومية الأمريكية في بيان أن الرحلة العلمية البحثية غير المأهولة التي انطلقت من ولاية (فلوريدا) الأمريكية والمتوقع لها أن تبدأ محاولات الهبوط أواخر فبراير المقبل "جزء من مبادرة تجارية أطلقتها (ناسا) تدعم من خلالها قيام شركات خاصة بتطوير مركبات فضائية يمكن لها أن تنفذ مهام متنوعة تكلفها بها الوكالة".
وأفادت بأن المركبة (بيريغرين) التابعة لشركة (استروبوتيك) غادرت كوكب الأرض حاملة خمسة من أدوات (ناسا) العلمية على صاروخ من نوع (فولكان) تابع لشركة (يونايتد لونش ايلينس) في رحلة تستغرق 46 يوما لتصل إلى سطح القمر.
وأوجزت مهام الرحلة بأنها "بمجرد الوصول إلى القمر ستقوم أدوات (ناسا) بدراسة الغلاف الخارجي للقمر والخصائص الحرارية للثرى القمري ووفرة الهيدروجين في التربة في موقع الهبوط وإجراء مراقبة البيئة الإشعاعية".
وأضافت أن حمولات (ناسا) العلمية الخمس الموجودة على متن مركبة الهبوط "ستساعد الوكالة على فهم الكواكب وتطورها بشكل أفضل وعلى البحث عن أدلة على وجود المياه والموارد الأخرى ودعم الاستكشاف البشري المستدام على المدى الطويل".
وقالت المركبة الفضائية أن الصاروخ وضع المركبة "على مدار متجه إلى القمر والذي من المفترض أن يبلغ ذروته بمحاولة الهبوط في 23 فبراير المقبل".
ووصف مدير (ناسا) بيل نيلسون الرحلة بأنها "قفزة عملاقة للبشرية بينما نستعد للعودة إلى سطح القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن".
وأكد أن مهام الرحلة "لن تؤدي إلى إجراء بحوث جديدة على القمر فحسب بل إنها تدعم اقتصاد الفضاء التجاري المتنامي بينما تظهر قوة التكنولوجيا والابتكار الأمريكي".
وأضاف نيلسون "لدينا الكثير لنتعلمه من خلال المهام التي ستساعدنا على فهم تطور نظامنا الشمسي بشكل أفضل وتشكيل مستقبل الاستكشاف البشري لجيل (أرتيميس)" في إشارة إلى البرنامج التابع للوكالة والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتشمل أهداف برنامج (أرتيميس) هبوط أطقم متنوعة من رواد الفضاء على القمر واستكشاف القطب الجنوبي القمري الغامض لأول مرة بالإضافة إلى التأسيس لوجود مستدام على القمر وإنشاء أنظمة قابلة لإعادة الاستخدام يمكن أن تمكن الإنسان من استكشاف المريخ وغيره من الكواكب.
من جهته عبر الرئيس التنفيذي لشركة (أستروبوتيك) المصنعة للمركبة التي استعانت بها (ناسا) لإجراء الرحلة جون ثورنتون عن سعادته بالإنجاز مؤكدا "إننا متحمسون للغاية .. نحن في طريقنا إلى القمر".
وكانت (ناسا) قد قدمت ملايين الدولارات لشركتين أمريكيتين تابعتين للقطاع الخاص لبناء مركبات الهبوط على سطح القمر والتحليق بها وذلك بهدف تنفيذ مهام مسح المكان قبل وصول رواد الفضاء المرتقب.
يذكر أن المرة الأخيرة التي أطلقت فيها الولايات المتحدة مهمة هبوط على سطح القمر كانت في ديسمبر 1972. (النهاية)

ر س ر / ر س



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