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ولي العهد البحريني يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

1/8/2024 11:36:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 8 - 1 (كونا) -- بحث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الاثنين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الأمير سلمان أكد خلال اتصال هاتفي مع هاريس عمق العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما وصلت إليه مسارات التعاون المشترك بين البلدين من مستويات متقدمة.
ونوه ولي العهد البحريني بالدور الحيوي للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين بما يسهم في دعم الجهود الدولية وتوحيدها لتحقيق السلام العادل للجميع والوصول إلى التنمية المستدامة في المنطقة والعالم. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




MENAFN08012024000071011013ID1107698216

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