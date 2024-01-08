ولي العهد البحريني يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 8 - 1 (كونا) -- بحث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الاثنين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الأمير سلمان أكد خلال اتصال هاتفي مع هاريس عمق العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما وصلت إليه مسارات التعاون المشترك بين البلدين من مستويات متقدمة.
ونوه ولي العهد البحريني بالدور الحيوي للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين بما يسهم في دعم الجهود الدولية وتوحيدها لتحقيق السلام العادل للجميع والوصول إلى التنمية المستدامة في المنطقة والعالم. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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