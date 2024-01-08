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واشنطن تعرب عن قلقها إزاء اعتقال الآلاف من المعارضة السياسية في بنغلاديش خلال الانتخابات

1/8/2024 11:36:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 1 (كونا) -- أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الإثنين عن قلق بلاده إزاء اعتقال الآلاف من أعضاء المعارضة السياسية في بنغلاديش خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد والتي ضمنت لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة الفوز بولاية خامسة.
كما أعرب المتحدث في بيان عن قلق واشنطن "إزاء التقارير التي تفيد بحدوث مخالفات في يوم الانتخابات".
وأكد ميلر أن الولايات المتحدة "تشاطر المراقبين الآخرين وجهة النظر القائلة بأن هذه الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة" معربا في الوقت نفسه عن الأسف "لعدم مشاركة جميع الأطراف فيها".
ودان المتحدث الأمريكي "أعمال العنف التي وقعت خلال الانتخابات وفي الأشهر التي سبقتها".
وحث حكومة بنغلاديش على "التحقيق بمصداقية في تقارير العنف ومحاسبة الجناة" داعيا "جميع الأحزاب السياسية" إلى "نبذ العنف".
وأكد دعم الولايات المتحدة "لشعب بنغلاديش وتطلعاته إلى الديمقراطية وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير".
كما شدد على التزام واشنطن "بالشراكة مع بنغلاديش" لتحقيق أهداف "تعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة ودعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني في بنغلاديش وتعميق العلاقات بين شعبينا والعلاقات الاقتصادية".
وأعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش اليوم أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فازت بخامس فترة ولاية على التوالي بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة مشيرة إلى أن حزب (رابطة عوامي) الحاكم الذي تتزعمه الشيخة حسينة "فاز بأكثر من 50 بالمئة من المقاعد". (النهاية) ر س ر / م ع ح ع

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