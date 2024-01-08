واشنطن تعرب عن قلقها إزاء اعتقال الآلاف من المعارضة السياسية في بنغلاديش خلال الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 1 (كونا) -- أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الإثنين عن قلق بلاده إزاء اعتقال الآلاف من أعضاء المعارضة السياسية في بنغلاديش خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد والتي ضمنت لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة الفوز بولاية خامسة.
كما أعرب المتحدث في بيان عن قلق واشنطن "إزاء التقارير التي تفيد بحدوث مخالفات في يوم الانتخابات".
وأكد ميلر أن الولايات المتحدة "تشاطر المراقبين الآخرين وجهة النظر القائلة بأن هذه الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة" معربا في الوقت نفسه عن الأسف "لعدم مشاركة جميع الأطراف فيها".
ودان المتحدث الأمريكي "أعمال العنف التي وقعت خلال الانتخابات وفي الأشهر التي سبقتها".
وحث حكومة بنغلاديش على "التحقيق بمصداقية في تقارير العنف ومحاسبة الجناة" داعيا "جميع الأحزاب السياسية" إلى "نبذ العنف".
وأكد دعم الولايات المتحدة "لشعب بنغلاديش وتطلعاته إلى الديمقراطية وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير".
كما شدد على التزام واشنطن "بالشراكة مع بنغلاديش" لتحقيق أهداف "تعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة ودعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني في بنغلاديش وتعميق العلاقات بين شعبينا والعلاقات الاقتصادية".
وأعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش اليوم أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فازت بخامس فترة ولاية على التوالي بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة مشيرة إلى أن حزب (رابطة عوامي) الحاكم الذي تتزعمه الشيخة حسينة "فاز بأكثر من 50 بالمئة من المقاعد". (النهاية) ر س ر / م ع ح ع
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