موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 249 فلسطينيا وإصابة 510 آخرين في 17 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 23084 شهيدا و58926 جريحا.

واشنطن - وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن إطلاق أول مركبة فضائية مقرر لها أن تهبط على سطح القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

بغداد - وزير الصحة العراقي صالح مهدي يعلن مصرع أربعة أطفال خدج في حريق بمستشفى للنساء والأطفال في مدينة (الديوانية) جنوبي العراق.

برلين - أسرة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانس بيكنباور تعلن وفاة اللاعب والمدرب السابق عن عمر ناهز 78 عاما. (النهاية) ر ج