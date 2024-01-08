موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 249 فلسطينيا وإصابة 510 آخرين في 17 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 23084 شهيدا و58926 جريحا.
واشنطن - وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن إطلاق أول مركبة فضائية مقرر لها أن تهبط على سطح القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.
بغداد - وزير الصحة العراقي صالح مهدي يعلن مصرع أربعة أطفال خدج في حريق بمستشفى للنساء والأطفال في مدينة (الديوانية) جنوبي العراق.
برلين - أسرة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانس بيكنباور تعلن وفاة اللاعب والمدرب السابق عن عمر ناهز 78 عاما. (النهاية) ر ج
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