بنك ((إلى)) ينضم إلى ((بُنى)) للمدفوعات العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين المتوافر حصريًا على الهواتف الذكية والتابع لبنك ABC ، انضمامه إلى نظام صندوق النقد العربي «بُنى» المختص بالمدفوعات العربية متعددة العملات. وبانضمامه إلى نظام «بُنى»، يُعتبر بنك «إلى» أول بنك رقمي في مملكة البحرين يقدم للعملاء خدمة المدفوعات متعددة العملات بكلفة أقل وبطريقة آمنة وسريعة وشفافة. ويُمكن للعملاء حالياً إجراء تحويلات بعملة الدرهم الإماراتي، وسيتم لاحقًا إضافة العديد من العملات لاستخدامها في المعاملات والتحويلات المالية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
ويلتزم بنك «إلى» بتمكين عملائه من إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة من خلال تقديم تجربة مصرفية متكاملة، ويتجسد ذلك التمكين في الشراكات المستمرة التي يعقدها البنك مع رواد وقادة الصناعة المصرفية، بالإضافة إلى طرح مبادرات تلبي احتياجات العملاء المتغيرة بشكل مستمر، وتعزيزه للمنظومة الاقتصادية الرقمية في المنطقة.
وبمناسبة هذه الشراكة، قالت ندى طرادة رئيس إدارة الأعمال والزبائن لدى بنك «إلى»: «إنه لشرف كبير لنا أن نتعاون مع نظام «بُنى» الذي يمكننا من تعزيز خدمات معاملات العملات المتعددة. وبكوننا أول بنك رقمي في مملكة البحرين يقدم حسابات متعددة العملات، يسعدنا أن نتيح الفرصة لعملائنا لإجراء معاملات العملات بكلفة أقل والمزيد من السرعة والشفافية».
كما أضافت ندى طرادة: «إننا نُقْدِر التزام قادة المنطقة بتمكين التقدم الاقتصادي من خلال طرح مبادرات متنوعة مثل مبادرة «بُنى». ستسهم هذه الشراكة في تسهيل عمليات الدفع التي تتم سواء بالعملات العربية أو الدولية، كما ستؤدي دورًا فعالًا في عملية النمو وتنمية الاقتصاد الإقليمي».
من جانبه، قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بُنى للمدفوعات عبر الحدود): «يسعدنا أن نرحب ببنك «إلى» ضمن قائمة البنوك المشاركة. إن تعاوننا مع مجموعة بنك ABC يعزز التزامنا لجعل المدفوعات عبر الحدود أكثر أمانا وفعالية، الأمر الذي من شأنه تسهيل التجارة الدولية والاستثمار في المنطقة العربية ومع الشركاء العالميين الرئيسيين».
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