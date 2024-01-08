بنك ((إلى)) ينضم إلى ((بُنى)) للمدفوعات العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتوافر‭ ‬حصريًا‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والتابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬‭ ‬المختص‭ ‬بالمدفوعات‭ ‬العربية‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭. ‬وبانضمامه‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬،‭ ‬يُعتبر‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬رقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يقدم‭ ‬للعملاء‭ ‬خدمة‭ ‬المدفوعات‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬بكلفة‭ ‬أقل‭ ‬وبطريقة‭ ‬آمنة‭ ‬وسريعة‭ ‬وشفافة‭. ‬ويُمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬حالياً‭ ‬إجراء‭ ‬تحويلات‭ ‬بعملة‭ ‬الدرهم‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وسيتم‭ ‬لاحقًا‭ ‬إضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬والتحويلات‭ ‬المالية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬المختلفة‭. ‬

ويلتزم‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بتمكين‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬سلسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متكاملة،‭ ‬ويتجسد‭ ‬ذلك‭ ‬التمكين‭ ‬في‭ ‬الشراكات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يعقدها‭ ‬البنك‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬وقادة‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬المتغيرة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وتعزيزه‭ ‬للمنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وبمناسبة‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قالت‭ ‬ندى‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والزبائن‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬معاملات‭ ‬العملات‭ ‬المتعددة‭. ‬وبكوننا‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬رقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يقدم‭ ‬حسابات‭ ‬متعددة‭ ‬العملات،‭ ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬لعملائنا‭ ‬لإجراء‭ ‬معاملات‭ ‬العملات‭ ‬بكلفة‭ ‬أقل‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬السرعة‭ ‬والشفافية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬ندى‭ ‬طرادة‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نُقْدِر‭ ‬التزام‭ ‬قادة‭ ‬المنطقة‭ ‬بتمكين‭ ‬التقدم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬‭. ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬سواء‭ ‬بالعملات‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬ستؤدي‭ ‬دورًا‭ ‬فعالًا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬النمو‭ ‬وتنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإقليمي‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مهدي‭ ‬مانع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمقاصة‭ ‬وتسوية‭ ‬المدفوعات‭ ‬العربية‭ (‬منصة‭ ‬بُنى‭ ‬للمدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭): ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬ببنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬البنوك‭ ‬المشاركة‭. ‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬يعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬لجعل‭ ‬المدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‭ ‬وفعالية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تسهيل‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ومع‭ ‬الشركاء‭ ‬العالميين‭ ‬الرئيسيين‮»‬‭. ‬