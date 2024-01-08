تشمل جائزتين بقيمة مليون دينار لكل فائز..بنك السلام يطلق برنامج دانات ٢٠٢٤

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أطلق بنك السلام النسخة الجديدة من برنامج «دانات للتوفير» لعام 2024 بجوائز تُعد الأضخم على مستوى البحرين، حيث ستقدم نسخة العام الجديد جوائز كبرى مضاعفة ومتنوعة، بالإضافة إلى تدشين فئة جديدة لمكافأة الزبائن الأوفياء الذين احتفظوا بمدّخراتهم لفترات طويلة في حساب دانات، تم ذلك خلال السحب الذي نظمه بنك السلام على الهواء مباشرة على تلفزيون البحرين بحضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة والمدقق الخارجي والمدقق الداخلي بحسب اشتراطات الجهات الرقابية لإعلان اسم الفائز بأكبر جائزة نقدية على مستوى مملكة البحرين لعام 2023 بقيمة مليون دينار بحريني وهو السيد إبراهيم يوسف حسن.
وستكافئ النسخة الجديدة من برنامج «دانات للتوفير» الزبائن بأربع جوائز كبرى، حيث سيتم افتتاح السحوبات بالجائزة الكبرى الأولى تقديرًا لزبائن برنامج دانات، وهي عبارة عن راتب مدة عام كامل بقيمة 20 , 000 دينار بحريني شهريًا، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في مملكة البحرين. كما سيتم السحب على الجائزة الكبرى الثانية وهي فيلا عصرية مطلة على البحر في مشروع النسيم بمنطقة ديار المحرق. وسيشهد برنامج دانات لعام 2024 أيضًا حصول فائزين على جائزتين نقديتين بقيمة 1 , 000 , 000 دينار بحريني لكل منهما.
ويُشار إلى أن نسخة عام 2024 ستضم عددًا أكبر من الفائزين، إذ سيستمر برنامج «دانات للتوفير» بمكافأة أكثر من 100 زبون بالجوائز الشهرية التي ستتيح لـ 50 زبون فرصة الفوز بمبلغ 500 دينار بحريني لكل منهم شهريًا، وسيحظى فائز واحد بفرصة الحصول على جائزة شهرية كبرى بقيمة 10 , 000 دينار بحريني. كما سيتم السحب على 40 جائزة شهرية مخصصة لفئة الشباب بقيمة 200 دينار بحريني لكل منهم، حيث سيتمكن الزبائن البالغ أعمارهم بين 10 إلى 18 سنة من المشاركة في السحوبات مقابل استثمارهم بمبالغ بسيطة تبدأ من 5 دنانير بحرينية فقط.
ومن خلال برنامج «دانات للتوفير» لعام 2024، سيقدم البنك للزبائن الملتزمين بالاستثمار والادخار لفترات طويلة في حساب «دانات بلس» مكافآت حصرية وفرصًا إضافية ومضاعفة للفوز، حيث سيتم السحب على جائزة «دانات بلس» التي ستكافئ 10 فائزين شهريًا مبلغا قدره 1 , 000 دينار بحريني لكل منهم، مع مضاعفة فرصهم لدخول السحوبات بحسب عدد أشهر ادخارهم للمبالغ المودعة في حسابات دانات بلس، فكلما طال ادخارهم للمبالغ ازدادت فرص فوزهم.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «لطالما ساهم برنامج «دانات للتوفير» في إثراء حياة العديد من زبائننا الكرام وتغييرها للأفضل باعتبارهم أساس نمونا وجوهر أهدافنا المؤسسية. ونحن على ثقة بأن النسخة الجديدة ستقدم لهم فرصًا عديدة من شأنها أن تغير حياتهم للأفضل، حيث قمنا بزيادة عدد الجوائز الكبرى ومضاعفة قيمتها، مع حرصنا على تخصيص جوائز وفرص إضافية للفوز لزبائننا الأوفياء. ونظرًا إلى نمونا الذي يُعد الأسرع والأكبر على مستوى القطاع المصرفي المحلي، كان حتمًا علينا أن نُطوّر برنامجًا يتماشى مع رحلة نمونا، ويتوافق مع ريادتنا للقطاع المصرفي المحلي. ومن هذا المنطلق، ندعو جميع الزبائن لزيادة استثمارهم ومضاعفة فرص فوزهم بمكافآت وجوائز تعتبر الأكبر والأكثر قيمة في مملكة البحرين».
ويحرص بنك السلام على تطوير برنامج «دانات للتوفير» بشكل مستمر منذ 15 عامًا، ساعيًا بذلك لتعزيز التجربة المصرفية للزبائن، ومنحهم فرصًا للفوز بجوائز من شأنها أن تغير حياتهم للأفضل وتسهم في تيسير شؤونهم المالية، وذلك مقابل كل 50 دينارا بحرينيا يستثمرونها في حساب دانات، مع فرص مضاعفة عند إيداع مبالغ أكبر وادخارها لفترات أطول.
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