تشمل جائزتين بقيمة مليون دينار لكل فائز..بنك السلام يطلق برنامج دانات ٢٠٢٤

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أطلق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بجوائز‭ ‬تُعد‭ ‬الأضخم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ستقدم‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬مضاعفة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬لمكافأة‭ ‬الزبائن‭ ‬الأوفياء‭ ‬الذين‭ ‬احتفظوا‭ ‬بمدّخراتهم‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬دانات،‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬السحب‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والمدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬والمدقق‭ ‬الداخلي‭ ‬بحسب‭ ‬اشتراطات‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬لإعلان‭ ‬اسم‭ ‬الفائز‭ ‬بأكبر‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وهو‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬حسن‭.‬

وستكافئ‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬الزبائن‭ ‬بأربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬السحوبات‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الأولى‭ ‬تقديرًا‭ ‬لزبائن‭ ‬برنامج‭ ‬دانات،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬راتب‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬بقيمة‭ ‬20 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬شهريًا،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الثانية‭ ‬وهي‭ ‬فيلا‭ ‬عصرية‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬النسيم‭ ‬بمنطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭. ‬وسيشهد‭ ‬برنامج‭ ‬دانات‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬أيضًا‭ ‬حصول‭ ‬فائزين‭ ‬على‭ ‬جائزتين‭ ‬نقديتين‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 000 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ستضم‭ ‬عددًا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الفائزين،‭ ‬إذ‭ ‬سيستمر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬بمكافأة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬زبون‭ ‬بالجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬لـ‭ ‬50‭ ‬زبون‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬شهريًا،‭ ‬وسيحظى‭ ‬فائز‭ ‬واحد‭ ‬بفرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬شهرية‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬10 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬جائزة‭ ‬شهرية‭ ‬مخصصة‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬بقيمة‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬الزبائن‭ ‬البالغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬مقابل‭ ‬استثمارهم‭ ‬بمبالغ‭ ‬بسيطة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬فقط‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬سيقدم‭ ‬البنك‭ ‬للزبائن‭ ‬الملتزمين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬والادخار‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬مكافآت‭ ‬حصرية‭ ‬وفرصًا‭ ‬إضافية‭ ‬ومضاعفة‭ ‬للفوز،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستكافئ‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬شهريًا‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬مع‭ ‬مضاعفة‭ ‬فرصهم‭ ‬لدخول‭ ‬السحوبات‭ ‬بحسب‭ ‬عدد‭ ‬أشهر‭ ‬ادخارهم‭ ‬للمبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬دانات‭ ‬بلس،‭ ‬فكلما‭ ‬طال‭ ‬ادخارهم‭ ‬للمبالغ‭ ‬ازدادت‭ ‬فرص‭ ‬فوزهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬ساهم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬حياة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام‭ ‬وتغييرها‭ ‬للأفضل‭ ‬باعتبارهم‭ ‬أساس‭ ‬نمونا‭ ‬وجوهر‭ ‬أهدافنا‭ ‬المؤسسية‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستقدم‭ ‬لهم‭ ‬فرصًا‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬حياتهم‭ ‬للأفضل،‭ ‬حيث‭ ‬قمنا‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬ومضاعفة‭ ‬قيمتها،‭ ‬مع‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬جوائز‭ ‬وفرص‭ ‬إضافية‭ ‬للفوز‭ ‬لزبائننا‭ ‬الأوفياء‭. ‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬نمونا‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬الأسرع‭ ‬والأكبر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬المحلي،‭ ‬كان‭ ‬حتمًا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نُطوّر‭ ‬برنامجًا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رحلة‭ ‬نمونا،‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬ريادتنا‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬المحلي‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬الزبائن‭ ‬لزيادة‭ ‬استثمارهم‭ ‬ومضاعفة‭ ‬فرص‭ ‬فوزهم‭ ‬بمكافآت‭ ‬وجوائز‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ويحرص‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عامًا،‭ ‬ساعيًا‭ ‬بذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬للزبائن،‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرصًا‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬حياتهم‭ ‬للأفضل‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يستثمرونها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬دانات،‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬مضاعفة‭ ‬عند‭ ‬إيداع‭ ‬مبالغ‭ ‬أكبر‭ ‬وادخارها‭ ‬لفترات‭ ‬أطول‭.‬