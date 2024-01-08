بعد نجاح حملة برايم..((جاهز)) تعلن مفاجأة جديدة.. ((اطلب واربح)) لكزس 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قبل شهرين تحديدًا أعلنت جاهز البحرين عن خدمة «جاهز برايم» وهي خدمة اشتراك جديدة تتيح للعملاء الاستفادة من التوصيل المجاني اللامحدود من أكثر من 500 مطعم ومحل بمبلغ دينار واحد فقط شهريًا.
ومع انطلاق الحملة التي رافقتها 21 جائزة نقدية بقيمة ألف دينار بحريني لـ 21 فائزا محظوظا وجائزة نقدية كبرى بقيمة 10000 دينار بحريني كانت من نصيب فيصل الزايد، وتم تسليم الجوائز النقدية بطرق مميزة في كل أسبوع، وقد كان لذلك أثر كبير في سعادتهم والتي أدخلت الفرحة والحماس للعملاء أسبوعيًا.
صرّحت حليمة عبدالكريم مديرة التسويق والاتصال المؤسسي في تطبيق «جاهز»، عن سعادتها بإطلاق المفاجأة الجديدة «اطلب واربح» مع بداية العام الجديد وذلك لمكافأة العملاء بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 2000 دينار والسحب النهائي على سيارة لكزس RX 350 2024 وتوفير تجربة لا تنسى لهم. وأشادت السيدة حليمة بما حظيت به الحملة الماضية من تفاعل واسع من قبل العملاء وأضافت أن هذه الحملات المتواصلة هي رسالة تقدير لعملاء جاهز الأعزاء لتفاعلهم الدائم والمستمر وثقتهم بما تقدمه الشركة من مفاجآت لا محدودة.
الجدير بالذكر أن تطبيق «جاهز» يشتهر بتوفير خدمة التوصيل السريع للأطعمة ومختلف المحلات، وقد حقق شهرة كبيرة في مملكة البحرين بفضل ما يوفره من جودة في الخدمة. وتعتبر الحملة الحالية فرصة رائعة للمستخدمين للاستفادة من الخدمة وفرصة للفوز بجوائز قيمة تضيف المزيد من البهجة والمتعة لتجربتهم.
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