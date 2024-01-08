بعد نجاح حملة برايم..((جاهز)) تعلن مفاجأة جديدة.. ((اطلب واربح)) لكزس 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قبل‭ ‬شهرين‭ ‬تحديدًا‭ ‬أعلنت‭ ‬جاهز‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬جاهز‭ ‬برايم‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬اشتراك‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التوصيل‭ ‬المجاني‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مطعم‭ ‬ومحل‭ ‬بمبلغ‭ ‬دينار‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬شهريًا‭. ‬

ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬رافقتها‭ ‬21‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لـ‭ ‬21‭ ‬فائزا‭ ‬محظوظا‭ ‬وجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬10000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فيصل‭ ‬الزايد،‭ ‬وتم‭ ‬تسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬بطرق‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أسبوع،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬لذلك‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سعادتهم‭ ‬والتي‭ ‬أدخلت‭ ‬الفرحة‭ ‬والحماس‭ ‬للعملاء‭ ‬أسبوعيًا‭. ‬

صرّحت‭ ‬حليمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬جاهز‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بإطلاق‭ ‬المفاجأة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬اطلب‭ ‬واربح‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬وذلك‭ ‬لمكافأة‭ ‬العملاء‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬أسبوعية‭ ‬بقيمة‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬والسحب‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬لكزس‭ ‬ RX ‭ ‬350‭ ‬2024‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬لهم‭. ‬وأشادت‭ ‬السيدة‭ ‬حليمة‭ ‬بما‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬الحملة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬تفاعل‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬المتواصلة‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬تقدير‭ ‬لعملاء‭ ‬جاهز‭ ‬الأعزاء‭ ‬لتفاعلهم‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬وثقتهم‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬مفاجآت‭ ‬لا‭ ‬محدودة‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬جاهز‮»‬‭ ‬يشتهر‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬التوصيل‭ ‬السريع‭ ‬للأطعمة‭ ‬ومختلف‭ ‬المحلات،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬شهرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭. ‬وتعتبر‭ ‬الحملة‭ ‬الحالية‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬وفرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬قيمة‭ ‬تضيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البهجة‭ ‬والمتعة‭ ‬لتجربتهم‭. ‬