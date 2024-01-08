ألبا تدشن فعاليات المجلس السنوي 2024علي البقالي: تطوير استراتيجيتنا من خلال تعزيز وصقل مهارات الكوادر البشرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

‮«‬الشركة‭ ‬تمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‮»‬،‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬ألبا‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تدشينه‭ ‬لفعاليات‭ ‬المجلس‭ ‬السنوي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بتاريخ‭ ‬8‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬بقاعة‭ ‬الواحة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

أقيمت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمجلس‭ ‬السنوي‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والمديرين‭ ‬الإداريين‭ ‬ومديري‭ ‬الدوائر،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬البقالي‭ ‬عرضًا‭ ‬توضيحيًا‭ ‬تطرق‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬كالأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬والسلامة‭ ‬والجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬أهداف‭ ‬الشركة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬ – ‭ ‬مرآة‭ ‬السلامة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والحصالة‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬وصقل‭ ‬المهارات،‭ ‬والتي‭ ‬ستوفر‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬لجميع‭ ‬دوائر‭ ‬وموظفي‭ ‬ألبا‭ ‬لكي‭ ‬تتماشى‭ ‬جهودهم‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلاً‭: ‬

‮«‬نحن‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬التحولات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أهدافنا‭ ‬التي‭ ‬وضعناها‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬نستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬السلامة‭ ‬بثقة‭ ‬وعزم؛‭ ‬فيما‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬بالشركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتطورة‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬الحصالة‭ ‬الرقمية‭. ‬

وأغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين‭ ‬والموظفات‭ ‬لما‭ ‬أبدوه‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬وقدموه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬طوال‭ ‬عام‭ ‬2023‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬لقاءات‭ ‬المجلس‭ ‬السنوي‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بالمزج‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬والبث‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬المجال‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬بالشركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناوبات‭ ‬لحضور‭ ‬الجلسات‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬السنوي‭ ‬يقام‭ ‬سنويًا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وتهدف‭ ‬جلساته‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬والموظفين،‭ ‬فيما‭ ‬ترسم‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬ألبا‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭.‬