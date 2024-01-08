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انخفاض أسعار الذهب إلى 21 دينارا و400 فلس للجرام

1/8/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاضها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬للجرام‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬كما‭ ‬انخفض‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭. ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬2023‭ ‬دولارا‭.‬

وقد‭ ‬تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬تلاشي‭ ‬التوقعات‭ ‬بخفض‭ ‬مبكر‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬وعوائد‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬بيانات‭ ‬رئيسية‭ ‬للتضخم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

ويعتبر‭ ‬عودة‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الانتعاش‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الذهب‭ ‬أرخص‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حائزي‭ ‬العملات‭ ‬الأخرى‭ ‬منذ‭ ‬كون‭ ‬الذهب‭ ‬سلعة‭ ‬تسعير‭ ‬بالدولار،‭ ‬وكذلك‭ ‬تلاشي‭ ‬مخاوف‭ ‬أزمة‭ ‬الديون‭ ‬الأمريكية‭.‬

وبحلول‭ ‬الساعة‭ ‬05‭:‬56‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬انخفض‮
‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬2030‭.‬49‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭. ‬كما‭ ‬تراجعت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬0‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬2037‭.‬00‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭. ‬وكان‭ ‬التداول‭ ‬ضعيفا‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬مع‭ ‬إغلاق‭ ‬السوق‭ ‬اليابانية‭ ‬بسبب‭ ‬عطلة،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

وارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬0‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬أفضل‭ ‬أسبوع‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬السبائك‭ ‬أكثر‭ ‬كلفة‭ ‬لحائزي‭ ‬العملات‭ ‬الأخرى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ارتفعت‭ ‬عوائد‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬القياسية‭ ‬لأجل‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬4 ‭%‬ ‭.. ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬انخفضت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬22‭.‬97‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية،‭ ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬البلاتين‭ ‬0.6 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬954‭.‬13‭ ‬دولارا‭. ‬وخسر‭ ‬البلاديوم‭ ‬1‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1013‭.‬78‭ ‬دولارا،‭ ‬وهو‭ ‬انخفاض‭ ‬للجلسة‭ ‬العاشرة‭.‬

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