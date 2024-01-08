انخفاض أسعار الذهب إلى 21 دينارا و400 فلس للجرام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
انخفضت أسعار الذهب أمس الإثنين في الأسواق المحلية بسبب انخفاضها في الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار الذهب من 22 دينارا للجرام عيار 21 من أول يناير إلى 21 دينارا و400 فلس مساء أمس، كما انخفض جرام الذهب عيار 22 إلى 22 دينارا و400 فلس، وعيار 24 إلى 24 دينارا و400 فلس. والاونصة إلى 2023 دولارا.
وقد تراجعت أسعار الذهب أمس بسبب تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ويعتبر عودة الدولار الأمريكي إلى الانتعاش في الأسواق المالية سببا في جعل الذهب أرخص بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى منذ كون الذهب سلعة تسعير بالدولار، وكذلك تلاشي مخاوف أزمة الديون الأمريكية.
وبحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش انخفض
سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2030.49 دولارا للأونصة. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2037.00 دولارا للأونصة. وكان التداول ضعيفا في آسيا مع إغلاق السوق اليابانية بسبب عطلة، نقلا عن «رويترز».
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ يوليو 2023 يوم الجمعة، ما يجعل السبائك أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز 4 % .. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 22.97 دولارا للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.6 % إلى 954.13 دولارا. وخسر البلاديوم 1.3 % ليصل إلى 1013.78 دولارا، وهو انخفاض للجلسة العاشرة.
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