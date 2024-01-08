Wednesday, 10 January 2024 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تعلن مقتل عنصر من حماس في سورية

1/8/2024 11:33:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الإسرائيلي امس القضاء على عنصر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤول عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة «إكس» امس، «إن الجيش قام في وقت سابق امس في منطقة بيت جن (بريف دمشق الجنوبي الغربي) بتصفية المدعو حسن عكاشة مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة». وتابع أن عكاشة «وجه منذ بداية الحرب خلايا لحماس نفذت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سورية نحو الأراضي الإسرائيلية».
وأكد أدرعي أن إسرائيل «لن تسمح بتفعيل الإرهاب انطلاقا من سورية، التي نعتبرها مسؤولة عن كل عملية تنطلق من داخل أراضيها»، وتعهد بمواصلة العمل ضد أي تهديد.

MENAFN08012024000130011022ID1107698184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث