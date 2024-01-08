بنغلاديش الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات البرلمانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) فاز حزب «رابطة عوامي» الحاكم في بنغلاديش بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بأكثر من نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة التي قاطعتها المعارضة، وفقا للنتائج الأولية التي نشرتها لجنة الانتخابات من مختلف أنحاء البلاد.
وعقدت بنغلاديش الانتخابات يوم الأحد لانتخاب 299 عضوا للبرلمان. وتم تأجيل الانتخاب في دائرة انتخابية بسبب وفاة المرشح عنها.
وانضم أكثر من 260 مرشحا من الحزب الحاكم للانتخابات الوطنية.
ويمكن لأي حزب تشكيل الحكومة إذا تمكن من حصد إجمالي 151 مقعدا في البرلمان.
وصعد الحزب الحاكم إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات 2009، وفاز بولايته الثانية في 2014 والثالثة في 2018.
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