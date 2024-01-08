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بنغلاديش الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات البرلمانية

1/8/2024 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز حزب «رابطة عوامي» الحاكم في بنغلاديش بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بأكثر من نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة التي قاطعتها المعارضة، وفقا للنتائج الأولية التي نشرتها لجنة الانتخابات من مختلف أنحاء البلاد.
وعقدت بنغلاديش الانتخابات يوم الأحد لانتخاب 299 عضوا للبرلمان. وتم تأجيل الانتخاب في دائرة انتخابية بسبب وفاة المرشح عنها.
وانضم أكثر من 260 مرشحا من الحزب الحاكم للانتخابات الوطنية.
ويمكن لأي حزب تشكيل الحكومة إذا تمكن من حصد إجمالي 151 مقعدا في البرلمان.
وصعد الحزب الحاكم إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات 2009، وفاز بولايته الثانية في 2014 والثالثة في 2018.

MENAFN08012024000130011022ID1107698183

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