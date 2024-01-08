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ماكرون يقبل استقالة رئيسة وزراء فرنسا على أن يخلفها غابرييل أتال

1/8/2024 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلمت رئيسة الحكومة الفرنسية اليزابيت بورن امس استقالة حكومتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على ادائها «المثالي في خدمة الأمة».
خلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرا، مررت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر.
واعتبرت امس انه «من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات» في كتاب استقالتها التي قدمتها لماكرون بحسب وكالة «فرانس برس».
وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.
وستتولى مع فريقها تسيير الاعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة.
وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاما ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوما) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما، في مايو 1991.
لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس.
وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية ان وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما في سنة 1984.
ويهدف التعديل الوزاري إلى اعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات ولاسيما مع تقدم اليمين المتطرف.

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