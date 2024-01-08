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رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية

1/8/2024 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش امس فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بولاية خامسة مع حصول حزبها على أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان في انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة ووصفتها بأنها «صورية».
وأكدت الشيخة حسينة أمس، أن الانتخابات كانت «حرة وعادلة» في أول تعليق لها بعد فوزها. وشددت على أن من يريد «الانتقاد يمكنه أن ينتقد».
وبعدما كانت بنغلاديش تعاني من فقر مدقع، عرفت الدولة الثامنة في العالم من حيث التعداد السكاني (نحو 170 مليون نسمة) نموا اقتصاديا سريعا في عهد الشيخة حسينة، غير أن حكومتها اتهمت في المقابل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة قمع شديد ضد المعارضة.
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات البنغلاديشية على تعزيز «ركائز الديموقراطية» في البلاد.
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بفوز «تاريخي» للشيخة حسينة وبـ«انتخابات ناجحة».
وأعلن نائب أمين مفوضية الانتخابات في بنغلاديش منير الزمان تالوكدر غداة الانتخابات، أن حزب حسينة «رابطة عوامي فاز في الانتخابات».
وبحسب الأرقام الأولية، فإن المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة وتقارب نسبتها 40%.
وقال تالوكدر ان الشيخة حسينة فازت بـ222 مقعدا من أصل 300 في البرلمان.
ويرى محللون أن الشيخة حسينة قد توسع غالبيتها أكثر مع حصولها على دعم نواب آخرين لاسيما من أحزاب حليفة.
وقال علي رياض من جامعة إيلينوي الأميركية لوكالة فرانس برس «إنه برلمان من حزب واحد»، مشيرا إلى أن «حلفاء رابطة عوامي فقط هم من تمكنوا من المشاركة».
وأوضح مباشر حسن الخبير السياسي في جامعة أوسلو في النرويج، أن حزب جاتيا الذي فاز بـ11 مقعدا حليف منذ وقت طويل لرابطة عوامي، وكذلك عدد كبير من المرشحين المستقلين الـ61.
وقال مباشر حسن لوكالة فرانس برس إن «هذه الانتخابات أضفت شرعية على نظام الحزب الواحد في البلد، في غياب معارضة ذات صدقية وفاعلة في البرلمان».
ونظم ناشطون من المعارضة تظاهرة امس في دكا واضعين كمامات سوداء على أفواههم للإشارة إلى مقاطعة الانتخابات.
ولم يواجه حزب رابطة عوامي أي خصوم تقريبا في الدوائر الانتخابية التي ترشح فيها، لكنه أحجم عن تسمية مرشحين في عدد منها، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى تفادي اعتبار البرلمان أداة يتحكم فيها حزب واحد.
ودعا الحزب القومي البنغلاديشي، حزب المعارضة الرئيسي الذي شهد موجة توقيفات واسعة في صفوفه، إلى عدم المشاركة في الانتخابات التي وصفها بأنه «صورية».

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