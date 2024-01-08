حرب غزة تدخل مرحلتها الثالثة وتحذير أممي من الانفجار

MENAFN - Al-Anbaa) استمر القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم الـ 94 من الحرب بالوتيرة نفسها، رغم المطالبات الدولية الداعية إلى وقف الحرب وتجنب استهداف المدنيين.وبدأ الجيش الإسرائيلي المرحلة الثالثة من الحرب امس مستهدفا مناطق واسعة في غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية وقوع غارات إسرائيلية عنيفة على مخيم دير البلح وسط القطاع.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيناقش خلال زيارته لتل أبيب تفاصيل هذه المرحلة وسيطلب منها عودة النازحين من شمال غزة إلى منازلهم.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي سيعتمد في هذه المرحلة على العمليات الخاصة، مؤكدا أنها ستكون أطول من المرحلتين السابقتين.وأضاف غالانت في تصريحاته لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن هذه المرحلة ستشهد خفضا لمستوى العمليات العسكرية المكثفة، مشيرا إلى ان المرحلة الجديدة للحرب ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين.وقال غالانت للصحيفة الأميركية إن «الهدف ليس فقط تدمير حركة حماس، بل العمل بقوة كبيرة لردع الأعداء المحتملين الآخرين».وشدد على أن إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في «تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة»، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.وبحسب ما ذكر موقع «والا» المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، فإن الجيش انتقل رسميا إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة، والتي تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافا للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب.وأضاف: «لا يستبعد الجيش الإسرائيلي إمكانية عودته في المستقبل إلى خوض عمليات عبر تشكيلات قتالية على نطاق فرق، كما تم في المرحلة الثانية».وأشار إلى أنه في جنوب قطاع غزة، ستواصل الفرقة 98 القتال العنيف، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن المناورة البرية في رفح.وأوضح موقع «والا» أن الجيش الإسرائيلي سيمنع عودة المواطنين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، بعد دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للسماح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت ما لا يقل عن 10 مقاتلين فلسطينيين في جنوب القطاع، وقصفت مخبأ للأسلحة، وانها اكتشفت فتحة نفق خلال عمليات في المناطق الوسطى من غزة.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، امس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 23084 قتيلا، منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر.كما أعلنت الوزارة أن 73 شخصا قتلوا، وأصيب 99 تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة.إلى ذلك، حذر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من اقتراب لحظة الانفجار في مناطق النزوح جنوب قطاع غزة بفعل حرب إسرائيل المتواصلة للشهر الرابع.وصرح المستشار الإعلامي لـ«أونروا» عدنان أبوحسنة بأن إسرائيل تدفع أغلب سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح التي تشهد تكدسا مأساويا لخيام النازحين.ووصف أبوحسنة مدينة رفح بأنها باتت المكان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، مشيرا إلى أن المدينة عدد سكانها كان 250 ألف نسمة قبل الحرب وأصبح حاليا مليونا ونصف المليون بفعل أوامر الإخلاء وهجمات إسرائيل.وقال: «إذا استمرت المعارك الحاصلة في وسط وجنوب قطاع غزة فإن ذلك سيعني أن رفح سيتواجد فيها 2 مليون شخص يقيمون في خيام على الحدود المصرية بمساحة ضيقة وهو أمر بالغ الخطورة نظرا لانعدام أدنى مقومات الحياة».وأضاف ان عشرات الآلاف من الخيام العشوائية في رفح تمثل نكبة أخطر بكثير من نكبة 1948 كون السكان اليوم ينزحون وهم يعانون من الجوع والعوز.وأشار أبوحسنة إلى أن ذلك يضع علامات استفهام مقلقة حول المستقبل القريب لسكان غزة ويثير خيارات مجهولة في نفوسهم.وجدد التأكيد على أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة وأن 142 موظفا أمميا قتلوا في الحرب وهذا رقم غير مسبوق ولم يحدث أبدا في تاريخ الأمم المتحدة، فيما أن 130 مدرسة ومنشأة أصيبت نصفها بضربات إسرائيلية مباشرة.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها اضطرت الى إلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة، لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية.وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها الى إلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ 26 ديسمبر الفائت.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تلقت تقارير مثيرة للقلق عن تزايد الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء قرب مستشفى الأقصى بوسط قطاع غزة.وأضاف غيبريسوس في بيان أن أكثر من 600 مريض ومعظم الطواقم الطبية أجبروا على مغادرة المستشفى، مشيرا إلى أن أماكن وجودهم غير معروفة حاليا.

الأعلى منذ الانتفاضة الأولى.. 5730 معتقلاً في الضفة منذ 7 أكتوبر

اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة امس، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 5730، حيث اصبح عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله وقلقيلية ونابلس والخليل وجنين والقدس، رافقتها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني.وأضاف أنه «رافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات».وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيانه بأن عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.وأضاف أنه مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة طالت حملة الاعتقالات الإدارية مختلف الشرائح والفئات العمرية، وشملت الصحافيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء.