Wednesday, 10 January 2024 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياض وأبوظبي تشددان على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

1/8/2024 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية أرواح المدنيين، وضمان توفير آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكان القطاع دون إعاقة، ومنع تهجيرهم.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد في ابوظبي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة زيارته للبلاد.
وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» إن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة جميعها.
وأكد الجانبان أهمية العمل على تجنب توسع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي، فضلا عن إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
من جهة أخرى، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مدينة العلا التي وصلها قادما من دولة الإمارات. وبحث الجانبان تطورات الحرب في غزة، حيث شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مجددا موقف المملكة الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين ورفض تهجيرهم من أراضيهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
وفي السياق، استقبل وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، في محافظة العلا، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. واستعرض الجانبان العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وتطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة حيالها، لاسيما على الصعيد الإنساني. وبالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الوزير بلينكن ناقش ايضا في اجتماع منفصل مع بوريل، في السعودية، جهود منع اتساع الصراع في غزة.

MENAFN08012024000130011022ID1107698176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث