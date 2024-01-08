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قطر أمر أميري بتعديل حكومي تضمن 5 وزارات

1/8/2024 11:33:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أمس الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) في بيان إن الأمر الأميري نص على أنه يعين كل من:
1 ـ سعادة د.عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي.
2 ـ سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرا للرياضة والشباب.
3 ـ سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل، ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.
4 ـ سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية.
5 ـ سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، عضوا بمجلس الوزراء.
وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأمام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2024 اليمين القانونية بالديوان الأميري.
هذا، وحضر أداء اليمين القانونية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، كما حضر أداء اليمين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

MENAFN08012024000130011022ID1107698175

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