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سمو السياسة والأكاديمية

1/8/2024 11:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هلت التباشير للشعب الكويتي بعد صدور المرسوم السامي بتعيين الشيخ د. محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، سائلين المولى القدير أن يوفقه ويعينه على هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي حملها على عاتقه وهو أهل لها.
إن اختيار مثل هذه الشخصية التي تتوافق مع مختلف شرائح المجتمع الكويتي والتي عاصرت عدة حكومات سابقة لاسيما أنها تبوأت إحدى أهم الوزارات السيادية، إضافة إلى صفته نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، ولا يفوتنا أن نذكر أنه تأسس خلال مسيرته السياسية في إحدى أعرق المدارس في السياسة الخارجية وهو سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه.
ردود الفعل الإيجابية لم تقف على الصعيد المحلي فقط، وإنما استكملت طريقها إلى تفاعل وسائل الإعلام العالمية، كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح التهنئة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهذه التهنئة من هذه القامة السياسية، وخصوصا من الشقيقة الكبرى، لا تأتي فقط لمجرد الاعتبارات الاجتماعية، وإنما لعلم سموه أن رئاسة الوزراء في الكويت سترسم خارطة طريق سياسية اقتصادية بشكل جدي، ولن تكون العملية حبرا على ورق، بل ستكون هناك ترجمة على أرض الواقع.
من عمل بالقرب من الشيخ د. محمد الصباح يعلم تماما أن هذه الشخصية تحمل فكرا أكاديميا ثقافيا وتنظر الى الأمور بموضوعية لا بالعاطفة أو بالعلاقات الشخصية، إضافة إلى أن مواكبة التطور والاعتدال في التنمية والاستثمار بشكل متأن عنوان العمل في قاموسه، وهذا يدل على الهدوء والعمل بصمت وهي إشارات على الحكمة والتأني في اتخاذ القرار التي هي أمور تساعد في التوصل إلى القرار السليم.
نود الإسهاب بشكل أكبر، ولكن الأسطر لا تسعنا في التوسع بالحديث عن هذه الشخصية التي زادت خبراتها وصقلت على أيدي المخضرمين السياسيين. وفي الختام نسأل الله له التوفيق والسداد، وأن يوفقه لما فيه خير للبلاد والعباد.

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