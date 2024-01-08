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خير بداية.. لعهد جديد

1/8/2024 11:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختيار الشيخ د.محمد صباح السالم لتحمل مسؤولية قيادة الحكومة صادف ردة فعل شعبية واسعة، فالشيخ محمد شخصية رجل سياسة من الطراز الأول، فعمله السابق كوزير خارجية أكسبه هذه الحنكة السياسية، ودراسته في أعرق الجامعات والاحتكاك بكبار الساسة صقلا شخصيته المميزة.
أما النشأة التي كانت في بيت حاكم الكويت السابق المغفور له الشيخ صباح السالم فقد أسس بها حب الشعب والعمل على مصالحهم، وجعله على يقين بأن العمل لهذا الشعب بإخلاص هو ما يخلد ذكر الرجال، لهذا مازال ذكر أبيه يردد بالمجالس ويملأ الكتب.
كل ما ذكرناه من مميزات للشيخ د.محمد الصباح يدفعنا للأمل، بأن هذا الرجل قادر على وضع خطة لكويت جديدة حقيقة، تدفع الاقتصاد إلى الأمام، وتدعم الاستقرار السياسي، وتأخذ بيد الشباب، وتواجه الغلاء، فالشعب يتأمل الكثير ويحتاج الكثير، وهو شعب يستحق الكثير من الإنجازات، فالمواطن يتوق إلى مسيرة مماثلة للدول التي تتقدم من حولنا على جميع المستويات وعدم الوقوف على ذكرى كويت الماضي الجميل.
نعلم أن الشيخ د.محمد الصباح لا يملك عصا سحرية حتى يغير المشهد في يوم وليلة، كما أننا على يقين بأن أي نهضة أو تطور لن يكون إلا بتعاون المجلس مع الحكومة، واحترام الحكومة للمجلس، وضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المسؤولية كبيرة أمام الشيخ محمد، والـــعمل والنهضة يقتضيان حسن اخـــتيار وزراء وقادة، لعلنا نحصد بهمة أبناء الوطن سنبلة البداية الواعدة لكـــويت جديدة.

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