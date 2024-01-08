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محمد الصباح.. رجل العلم والسياسة والديبلوماسية

1/8/2024 11:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن الثقة الأميرية التي حصل عليها الشيخ د. محمد الصباح، من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمنحه أمانة تولي منصب رئيس مجلس الوزراء، لهي جديرة بالاعتزاز بسيرة هذا الرجل، الذي يتمتع بسيرة عطرة بين أطياف الشعب الكويتي، بفضل خبراته العلمية والمعرفية والثقافية والديبلوماسية والسياسية، وأخلاقه المشهود لها بالنبل والتقدير لكل من حوله.
ومــن وجهـــة نظري، ومن خلال تتبعي لسيرته الذاتية وما شغـــله من مناصب، فإن الشيخ د. محــمد الصباح كفاءة وطنية نتمنى أن تجد المساندة والدعم من المجتمع الكويتي كافة، لكي يتمكن من تحقيق ما نتطلع إليه لوطننا العزيز.
الشيخ د.محمد الصباح رجل أكاديمي شغل الكثير من المناصب في هذا الشأن، كما أن له تجارب للعمل في معهد الكويت للأبحاث العلمية، ونذكر أنه في عام 1990م كان عضو وفد «المؤتمر الكويتي الشعبي»، الذي زار دول أميركا الشمالية أثناء فترة الغزو العراقي للكويت، إضافة إلى تجاربه في العمل الديبلوماسي، سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه حمل حقائب وزارية عدة، منها وزارة الخارجية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
إن جمع الشيخ د. محمد الصباح للمناصب العلمية والديبلوماسية والسياسية يجعله قادرا على أن يسير بسفينة التطور والتنمية في الكـــويت إلى بر الأمان، فعقليته التي تجمع بين تلك المجالات لديها النظرة السليمة والبعيدة للأمور، من أجل أن تكون هناك قفزة سريعة للكويت في مختلف مفاصلها ومجالاتها.
واختيــاره للأسماء التي تستحق الحقــائب الوزارية سيكون مبنيا على أسس علمية وديبلوماسية وسياسية، وكذلك من خلال الخبرة العلمية والعملية، حيث إنه غير بعيد عن هذه الأمور وقد مارسها سنوات طويلة.
وما نعرفه عن الشيخ د.محمد الصباح أنه صاحب أخلاق عالية، وهدوء وترو في اتخاذ القرارات الصعبة وحتى السهلة، لما يحمله من روح وطنية محبة للكويت وشعبها الكريم، وعليه فإن الأمل كبير في أن تتحقق التطلعات التي نتمناها في القضاء النهائي على كل الصور السلبية، التي تظهر بين فترة وأخرى، ومن أبرزها الفساد الذي يؤثر على البلد تأثيرا كبيرا، بسبب أناس ليس لديهم ضمير أو وطنية أو دين يمنعهم من الإضرار بمصالح الوطن، كذلك المحسوبية و«الواسطة»، وغير ذلك من تلك الظواهر التي لا نحب أن نراها في الكويت... بلد السلام والطمأنينة والخير.
ندعو الله القدير أن يوفق رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، إلى ما فيه مصلحة الكويت، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدعوه إلى الخير وما فيه مصلحة البلد، وأن تكون خطواته المقبلة موفقة وذات آثار إيجابية على المجتمع الكويتي كافة.

MENAFN08012024000130011022ID1107698172

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