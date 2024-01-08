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تجارب الذكاء الاصطناعي

1/8/2024 11:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من أكثر الأماكن التي تجذبني في جامعة برنستون هو معهد العلوم العصبية Princeton Neuroscience Institute (PNI)، الذي تأسس عام 2004. ويضم مختبرات ومرافق متطورة للبحث المتقدم في علوم الأعصاب، في تشابك مع مجالات متنوعة مثل علم الأحياء، وعلم النفس، والفيزياء، وعلم الحاسوب. من بين مجالات البحث المهمة التي يقوم بها المعهد هو الذكاء الاصطناعي العصبي NeuroAI، الذي يجمع بين علوم الأعصاب والحاسوب.
يقدم المعهد منحا للعديد من الاساتذة والطلبة لإجراء بحوث على البشر، تتناول موضوعات مثل البصر، الإدراك، والتفكير، وغيرها، وبحكم فضولي لاكتشاف تفاصيل عمل جامعة برنستون، أتابع بعض المواضيع البحثية في المعهد وأسجل للمشاركة بها.
في إحدى التجارب، استقبلتني الباحثة روز غينغريتش Rose Guingrich التي لم أكن أعرفها من قبل، وتبين لاحقا أنها متخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي! وبعد أن دخلت إلى إحدى الغرف العديدة بالمعهد وكأنها معامل بشرية تختلف كل غرفة عن الأخرى بموادها وأدواتها!
طلبت مني روز المشاركة في تجربة إجراء محادثة على الحاسوب ضمن برنامج محادثة وتحدثت وقتها مع فتاة نيوزيلندية حيث تطرقت معها لعدة مواضيع عامة وبعضها مرتبطة بدولتها، منها الاعتداء الإرهابي على المصلين المسلمين في صلاة الفجر وإنجازات رئيسة وزراء نيوزيلندا الشابة، التي استضافتها لاحقا كلية برنستون للشؤون الدولية والعامة.
عقب المحادثة، أجبت على بعض أسئلة الباحثة روز، لتفاجئني بعد ذلك بالقول إنني كنت أتحاور مع آلة وليس بشرا وفتاة كما كنت أتوقع! فقد كانت إجاباتها المصاغة بعناية وتشعب المواضيع التي ناقشناها، بعيدة كل البعد عن الأجوبة التقليدية من برنامج. أذهلني مستوى التطور في حقل الذكاء الاصطناعي الذي جعل هذه الآلة تحاكي السمات البشرية إلى هذا الحد وبالطبع، لم يكن Chat GPT معروفا في ذلك الوقت ولذا زاد استغرابي وذهولي وقتها!
هذه النقلة النوعية هي نتاج أبحاث طويلة استمرت لعقود وأنفقت عليها أموال طائلة، وقد ساهمت فيها جهات عديدة، من بينها جامعة برنستون التي تملك خبرة تصل إلى 40 عاما في البحوث الأساسية للذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته العملية في مواضيع مثل التعلم الآلي والروبوتات وغيرها.
وكجامعة بحثية أيضا، ساهمت برنستون مؤخرا في هذا المجال بإطلاق مبادرة اللغة والذكاء الاصطناعي
Princeton Language and Intelligence Initiative (PLI)
بهدف جمع المواهب وتخصيص الموارد لتطوير فهم أساسي لنماذج الذكاء الاصطناعي، وتمكين تطبيقها في البحث والتعليم عبر التخصصات الأكاديمية. ويتضمن ذلك دراسة الآثار المجتمعية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وكذلك تطوير أساليب لتجنب أي أضرار محتملة.
قيادة جامعة برنستون في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في حرمها الجامعي، توجت أخيرا بتوقيع اتفاق بين الجامعة وحكومة ولاية نيوجيرسي لإنشاء مركز متكامل لبحوث الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا المركز إلى جمع الباحثين وقادة الصناعة والشركات الناشئة وجامعات الولايات الأخرى وكلياتها، بهدف تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، والاستفادة من كنوز تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة ومواجهة التخوفات منه!

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