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وانطفأت آخر شمعة

1/8/2024 11:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يكن بيتنا كحال كل بيت كويتي يطوفه الحب وتعجّ به السعادة، حيث يقوم كل من الأب والأم بتربية صغارهم ورعايتهم بالعـــطف والحنان، كان بيتنا مختلفا عن بقيــة البيوت، كنت وإخوتي وأبناء عمي محظوظين، كان لكل منا أمّان وأبوان يحيطون بنا بقلوبهم الصافية ويملآن بيتنا بالحنان والسعادة، يقومون برعايتنا ويتابعون شؤوننا.
كنا جميعا نقطن في بيت صغير دافئ، لم أكن أميز إخوتي عن أبناء عمي وخالتي، كان بيتنا المفعم بالحب والحنان عبارة عن أربع غرف وحوش وديوان، كل ما أعيه من تقسيمات هذا المسطح الزاخر بالخيرات، كانت هنالك غرفتان كأنهما مستعمرتان للملوك، لا نعلم ما بداخلهما فقط هذه خاصة بأبي وأمي والغرفة الأخرى خاصة بأبي وأمي (عمي وخالتي) وغرفة أخواتي البنات وغرفتي أنا وإخواني الذكور.
لا ندري من منهم يعاقبنا إذا أخطأنا، نتراكض باتجاه المسجد حول أبي وعمي، بعد الصلاة نتسابق لانتشال أحذيتهما، وكل منا يفوز بفردة حذاء يسارع لوضعها تحت قدميهما، كنا نعيش في بيت واحد نجتمع على مائدة واحدة كلها هيبة ومودة.
على ذلك كبرنا وكبر معنا الحب لأبي وأمي وعمي وخالتي تلك الشموع الأربع التي كانت تنير دربنا وتعلمنا أبجدية الحياة، علمنا أبي وعمي كيف نكون رجالا، وعلمت أمي وخالتي أخواتي وبنات عمي كيف يكن نساء متحابات ودودات بلا مناكفة، أذكر أن عمي بعد أن كبرت أسرته، خصصت له الحكومة بيتا بعيدا عنا، خيم علينا الحزن لفترة طويله، لكن أبي استمر بالبحث حتى وجد بيتا ملاصقا لمنزله، فدبّ الفرح وساد السرور في قلب كل فرد من أفراد الأسرتين واستمر عمي في السكن إلى جوارنا. استيقظنا ذات صباح على فاجعة انطفاء شمعة عمي، رحمه الله، وغفر له، كان الخبر بالنسبة لي كأنني ارتطمت على صخرة مزقت كل شرايين قلبي، لم أعد قادرا على الوقوف أو حتى على الكلام. كيف أستطيع رؤية الصورة «مشروخة» بلا وجهه المنير بين الوجوه، لكنها مشيئة الله، ولم يمر وقت قصير من الزمن حتى انطفأت شمعة أمي روح الروح، وبعدها بعام التحقت إلى جوارها روح والدي الحبيب.
بقــيت خالتي الــغالية، أشتم من خلالها رائحة الـــزمن الجميل، تنقلني نبــرات صوتها لأتذكر طفولتي وجـــريي في الحوش ولعبي بالكرة وهي تنــاديني أن أخفف من شقاوتي، ليتني كنت الطفل المطيع يا خالتي، ليتني لم اتعبك في الجري خلفي لتلقنيني درسا بألا أعود للشقاوة، وجهك المليء بخطوط الزمن أرى بين طياته تاريخي الذي أحنّ إليه، أرى في عينيك بريق عيني أمي ودموع فرحها عندما كانت تفرح لأخبارنا وإنجازاتنا في المدرسة، بين كفيك وأصابعك الحانية أتذكر تلك الأطباق الشهية التي كنت تعدينها لنا، أرجوك يا خالتي لا تتركينا، أعلم أنك مريضة ومريضة جدا، سأحاول أن ألفّ ذراعيّ حولك كي يبقى نورك متوهجا وألا ينطفئ.. لا.. خالتي..لا، نحن على أبواب عام جديد أريدك أن تعبري معنا هذا العام بسلام. خالتي لا..، أتذرع إليك يا الله، إن قلبي ما عاد يحتمل فراق آخر شمعة من شمعات بيتنا.
ومع حلول هذا العام كان حكم الله مقضيا، انطفأت آخر شموع بيتنا، إنه حكم الله وسنة الحياة، فإلى جنات الخلد أيتها الأرواح الطاهرة أمي وأبي، خالتي وعمي.

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