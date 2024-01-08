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الناس بأخلاقها وفضائلها

1/8/2024 11:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك مثل حكيم يضرب في ذم الجشع والطمع وهو «تقطع أعناق الرجال المطامع»، وهاتان الصفتان مذمومتان نهى عنهما الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد قيل في الأمثال أيضا: مصارع الرجال تحت بروق المطامع، فقد أعمت الدراهم والدنانير بصر وبصيرة كثير من الناس وساقتهم مثلما يسوق الراعي غنمه بعصاه، يميل بها يمينا وشمالا، ومن هنا قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه:
رأيت الناس قد مالوا
إلى من عنده مال
ومن لا عنده مال
فعنه الناس قد مالوا
رأيت الناس قد ذهبوا
إلى من عنده ذهب
ومن لا عنده ذهب
فعنه الناس قد ذهبوا
رأيت الناس منفضة
إلى من عنده فضة
ومن لا عنده فضة
فعنه الناس منفضة
والغريب حقا أن البعض أصبح يقيم المرء بما يملكه من مال لا بما يملكه من مكارم أخلاق وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، ومخالفة صريحة لشرع الله ومبادئ الإسلام الثابتة، صحيح أن المال ضرورة ملحة للإنسان وصحيح أننا نسعى وراء أرزاقنا سعيا حثيثا ولكنه يبقى وسيلة لا غاية (ويحبون المال حبا جما ـ الفجر: 20)، وإليكم هذا الشاهد على تقديم الفضائل على المال، فقد قال ابوطالب عندما خطب السيدة خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم «إن ابن أخي محمد لايوازن به رجل من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، وعارية مسترجعة وهو بعد هذا له شأن عظيم وخطر جليل» من هنا أقول إن الناس بأخلاقها وفضائلها لا بأموالها، والجري وراء المال يجعلك تخلط بين حلاله وحرامه، وليس ثمة شيء أفضل من القناعة ولله در عبدالملك بن محمد الثعالبي حيث يقول:
هي القناعة فالزمها تكن ملكا
لو لم يكن منك إلا راحة البدن
وانظر إلى مالك الدنيا بأجمعها
هل راح منها بغير القطن والكفن
ودمتم سالمين.

MENAFN08012024000130011022ID1107698169

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